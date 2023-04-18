محمد بن راشد: شكراً لمن ساهم في حملة «وقف المليار وجبة»

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن شكره وتقديره لجميع من ساهم في حملة وقف المليار وجبة.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «مع خواتيم الشهر الفضيل وصلت حصيلة حملة وقف المليار وجبة لأكثر من مليار وخمسة وسبعين مليون درهم شارك فيها أكثر من 180 ألف شخص.. شكرنا وتقديرنا لجميع من ساهم في هذه الصدقة الجارية لشعب الإمارات... رمضان في الإمارات جميل بالخير.. وجميل بأهل الخير.. وجميل بقيم الخير التي رسخها زايد الخير.. الوقف سنة حسنة.. تضمن استدامة الخير والأجر.. وبابه سيبقى مفتوحاً بإذن الله».