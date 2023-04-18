"خليفة التربوية": بدء عمليات التقييم والزيارات الميدانية لمرشحي الدورة الـ 16
"خليفة التربوية": بدء عمليات التقييم والزيارات الميدانية لمرشحي الدورة الـ 16
18 ابريل 2023 13:34
أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية عن بدء عمليات تقييم المجالات والمشاريع المرشحة لدورتها السادسة عشرة للعام 2023 من خلال المقابلات الشخصية للمرشحين والزيارات الميدانية للمشاريع التي تستوفي المعايير والشروط التي حددتها الجائزة.
وتستمر هذه العملية وفقاً للخطة الزمنية للجائزة حتى منتصف مايو المقبل وذلك تمهيداً لإعلان أسماء الفائزين في نهاية الشهر نفسه والاحتفاء بهم في شهر يونيو 2023 .
وأكدت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية على أهمية هذه المرحلة التي تتضمن إجراءات دقيقة من قبل لجان متخصصة من المحكمين في مختلف المجالات ذات العلاقة حيث تتولى هذه اللجان عمليات التقييم الميداني عبر الإطلاع على المشاريع ودراسة الآثار الإيجابية لكل مشروع منها ودوره في دعم ثقافة التميز في الميدان التعليمي وكذلك تتم مقابلات من قبل هذه اللجان للمرشحين عبر تقنية الإتصال المرئي للإطلاع على ما قدمه هذا المرشح أو ذاك ودوره ورسالته في دعم النهوض بالتعليم من خلال المجال أو الفئة المرشحة إليها.
وأشادت العفيفي بجهود لجان التحكيم والفرق المختصة بعملية التقييم ، مؤكدة أهمية هذه العملية في تسليط الضوء على المشاريع والمجالات المتميزة التي تستحق أن تتصدر منصات التتويج من قبل الجائزة .