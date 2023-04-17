«إيدج» تختتم مشاركة ناجحة في معرض «لاد 2023» الدولي للدفاع والأمن

ريو دي جانيرو، البرازيل (الاتحاد)

اختتمت «إيدج»، إحدى مجموعات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة الرائدة والأسرع نمواً في العالم، مشاركتها الناجحة في «لاد 2023»، أكبر معرض للدفاع والأمن في أميركا اللاتينية والذي يُقام كل عامين في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. وزار جناح «إيدج» في الحدث الذي استمر أربعة أيام وفود عسكرية رفيعة المستوى وكبار الشخصيات والشركات الشريكة والعملاء، بالإضافة إلى وسائل الإعلام الإقليمية والدولية في مجالات الدفاع والأعمال.

ومن أبرز الأنشطة التي شهدها الحدث، إعلان «إيدج» عن افتتاح مكتبها الإقليمي لأميركا اللاتينية، والذي سيكون مقره في العاصمة البرازيلية، برازيليا، ويديره فريق من خبراء الصناعة المتمرسين في القطاع. وسيمكّن المكتب «إيدج» من توسيع نطاق خدماتها ومنتجاتها وحلولها داخل البرازيل والأسواق الأخرى في القارة. ويأتي ذلك إلى جانب إقامة شراكات جديدة وترويج عروضها الفريدة والتنافسية لتطوير القدرات الدفاعية الوطنية في جميع أنحاء المنطقة.

وفي تطوّر مهم لكلا الطرفين، تفخر «إيدج» بتوقيع اتفاقية تطوير مشترك مع البحرية البرازيلية، والتي من شأتها أن تشهد قيام الشركاء الجدد بالبحث عن فرص أعمال وصناعة مشتركة لصاروخ طويل المدى مضاد للسفن وصاروخ أرض-أرض أسرع من الصوت، وكلاهما يتجاوز قدرات السوق الحالية.

وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»: «حققت مشاركتنا الأولى في معرض لاد 2023، أول دخول لمجموعة «إيدج» إلى أميركا اللاتينية، نجاحاً باهراً. إذ يُقدم المعرض لنا ولشركائنا الحاليين والمحتملين العديد من الفرص القيمة، حيث يأتي في سلم أولوياتها عرض محفظتنا المتنوعة من القدرات الدفاعية الريادية والتنافسية للغاية، لا سيما في مجالات الأنظمة المستقلة والأسلحة الذكية والحرب الإلكترونية والاتصالات الآمنة.

وأضاف الملا: «وبصفتنا مجموعة رائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة تتمتع بوجود دولي سريع النمو، فإن افتتاح مكتبنا الإقليمي الجديد لأميركا اللاتينية في برازيليا يعد بمثابة علامة فارقة بالنسبة لنا، وقاعدة صلبة يمكننا من خلالها المضي قُدماً في خططنا لتزويد شبكة عملائنا بمجموعة متنوعة من الحلول المصممة لمتطلبات عالية التخصص. ونهدف أيضاً إلى توفير فوائد تجارية ملموسة لجميع الأطراف ذات الصلة، ودعم لتعزيز الأمن والنمو الاقتصادي المستدام. ولذا يحدونا الفخر إذ نتطلَع إلى مستقبل مجموعة إيدج في القارة بكل تفاؤل وأمل».

تجدر الإشارة إلى أنه تم التوقيع على اتفاقيات استراتيجية أخرى للاستفادة من أوجه التعاون المشترك لاستكشاف فرص الأعمال ذات المنفعة المتبادلة مع شركة Condor، الشركة العالمية الرائدة في مجال التقنيات غير الفتاكة، وشركة SIATT المتخصصة في الأسلحة الذكية وتكامل الأنظمة التكنولوجية الفائقة، وشركة Kryptus، الشركة متعددة الجنسيات لتزويد حلول مخصصة وموثوقة وآمنة بمجال التشفير والأمن السيبراني والدفاع السيبراني، وشركة AKAER المتخصصة في تقديم الحلول التكنولوجية في مجال الطيران والدفاع. كما توفر الاتفاقيات أطر عمل للتسليم المشترك للقدرات الحساسة بهدف دعم المستخدمين النهائيين.

كما عرضت 10 شركات من مجموعة «إيدج» ما يقرب من 50 من الحلول والمنتجات المتقدمة التي تغطي مجالات الأنظمة الجوية والبرية المستقلة والأنظمة البحرية والذخائر الموجهة بدقة والأسلحة والذخائر الخفيفة والحرب الإلكترونية.