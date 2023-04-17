توزيع ألف وجبة إفطار ضمن مبادرة «هريسكم علينا»

دبي (وام)

نظم بنك الإمارات للطعام بالتعاون مع بلدية دبي حملة لتوزيع ألف وجبة هريس على العمال المستحقين في حديقة القوز، ضمن مبادرة «هريسكم علينا» التي أطلقها البنك مع بداية شهر رمضان المبارك، وشارك فيها متطوعون من البلدية، رفقة عائلاتهم وأطفالهم لتوزيع الوجبات.

وتعد الحملة جزءاً من المسؤولية المجتمعية لبلدية دبي التي تهدف إلى ترسيخ قيم الخير والعطاء في المجتمع، وتعزيز الأعمال التطوعية، خصوصاً في الشهر الفضيل في إطار حرصها على المساهمة في جعل دبي المدينة الأفضل للعيش والازدهار عبر اهتمامها بتحقيق الأمن الغذائي لإمارة دبي؛ بهدف ضمان أفضل مستويات الرفاهية، وجودة الحياة لجميع قاطنيها.

من جانب آخر، وزع بنك الإمارات للطعام أكثر من 12 ألف وجبة هريس على خيم الإفطار والفئات المستحقة، ضمن مبادرة «هريسكم علينا» التي هدفت إلى تشجيع المطابخ على تخصيص ما لا يقل عن وجبة واحدة يومياً من طبق «الهريس»، أحد الأطباق الإماراتية التقليدية وتوزيعها على خيم الإفطار والمستحقين، انسجاماً مع دوره في دعم المسؤولية المجتمعية بين أفراد المجتمع، وتعزيز الأعمال التطوعية بينهم.

ويستهدف بنك الإمارات للطعام توفير ثلاثة ملايين وجبة من التبرعات في رمضان، بالتعاون مع شركات الأغذية والمطابخ والمطاعم والفنادق. كما يهدف البنك إلى رفع الوعي بأهمية تقليل فائض الطعام، وتوزيعه بالشكل الأمثل والمساهمة في محاربة الجوع عالمياً من خلال إيصال الطعام بجودة عالية، والحد من هدره عبر إدارة متكاملة للفائض منه في جميع مراحل الجمع والتوزيع.