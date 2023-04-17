صور.. أجواء روحانية وإيمانية في ليلة القدر

إبراهيم سليم (أبوظبي)

ازدحمت مساجد الدولة ليلة أمس، بمئات آلاف المصلين، لأداء صلاة التهجد لليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك، وإحياء ليلة القدر، التي قال عنها الله عز وجل في محكم تنزيله: «ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي مطلع الفجر».

وشهد جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي توافد أعداد كبيرة من المصلين، حيث امتلأت القاعات والساحات، ما بين قائم وراكع وساجد وتالٍ للقرآن الكريم، ومبتهل إلى الله تعالى، التماساً لليلة القدر وأملاً في الفوز بثواب الليلة المباركة، داعين الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات، وأن يديم عليها الأمن والأمان، والرخاء، وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وولي عهده الأمين، لما فيه خير البلاد والعباد، وقيادة دولة الإمارات إلى طريق التقدم والازدهار والرخاء، وسائلين الله من خيري الدنيا والآخرة.