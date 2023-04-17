اليوم.. ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً وغائماً أحياناً خاصة غرباً وجنوباً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً تكون شمالية غربية - شمالية شرقية تتراوح سرعته من 15 إلى 25 كلم / س تصل 40 كلم / س .

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن حالة البحر في الخليج العربي خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 00:45 والثاني عند الساعة 00:00 والجزر الأول عند الساعة 18:08 والثاني عند الساعة 06:30. ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 08:27 والثاني عند الساعة 20:32 والجزر الأول عند الساعة 14:25 والثاني عند الساعة 03:06.