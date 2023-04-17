500 ألف درهم من «سباق سبارتن» لمستشفي الجليلة

دبي (الاتحاد)

حقق أول سباق خيري للأطفال على مستوى المنطقة «سبارتن الخيري للأطفال» 500 ألف درهم تخصص لدعم مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، وشارك في السباق الذي نظمته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بالتنسيق مع شركة سبارتن العالمية، ومدينة أكسبو دبي، 1150 طفلاً من 4 أعوام إلى 14 عاماً من مختلف الجنسيات في مدينة إكسبو دبي- قبة الوصل، وشاهد السباق 8000 زائر لمدينة إكسبو دبي، وقال محمد ضاحي مدير إدارة المؤسسات الخيرية إن الدائرة تقوم بتنمية العمل الخيري، ودعم المشاريع الخيرية التنموية المستدامة من خلال تشجيع هذا الجانب الرياضي وترسيخ مبدأ الصحة والسلامة في المجتمع.