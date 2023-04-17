الثلاثاء 18 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«أبوظبي للصيد» يحقق قفزة نوعية في الفروسية

«أبوظبي للصيد» يحقق قفزة نوعية في الفروسية
18 ابريل 2023 03:09

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: الإفراج عن الأسرى والمختطفين في اليمن بارقة أمل
رئيس الدولة: ندعم الشعب السوداني لتحقيق تطلعاته في البناء والتنمية

الفروسية قطاع أساسي ومحوري في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، ويُنظّم نادي صقاري الإمارات فعاليات الدورة العشرين من المعرض خلال الفترة من 23 ولغاية 29 أغسطس القادم، وتشهد الدورة القادمة من المعرض، مُشاركة واسعة من الشركات الإقليمية والدولية المُختصّة بصناعة مُستلزمات ركوب الخيل وعالم الفروسية، وحققت أنشطة وفعاليات الفروسية في الدورة الأخيرة نجاحاً واسعاً، حيث استقطبت الآلاف من الزوار، حيث نظّمت جمعية الإمارات للخيول العربية باقة من الأنشطة الشيّقة، منها عروض جمال الخيل والطلق الحر، ومزاد للخيل العربية فئة سباقات السرعة، وكشفت الجمعية أن إجمالي عدد الخيول العربية المسجلة في الإمارات، وصل لما يزيد على 20300 خيل يمتلكها نحو 4 آلاف شخص، وقدمت شرطة أبوظبي عروضاً مميزة لوحدة الخيالة والكلاب البوليسية، فيما عرض جناح القيادة العامة لشرطة أبوظبي لزوار المعرض تاريخ دوريات الفرسان (الخيّالة) ودورها في حفظ الأمن منذ تأسيس شرطة أبوظبي.

الفروسية
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
معرض أبوظبي للصيد والفروسية
أبوظبي
الإمارات
آخر الأخبار
محمد أبو شهاب يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: الإفراج عن الأسرى والمختطفين في اليمن بارقة أمل
اليوم 03:12
أنور قرقاش
عربي ودولي
قرقاش: لا بديل عن الحوار للحل السياسي في السودان
اليوم 03:12
السفارة الأميركية في الخرطوم
عربي ودولي
واشنطن: لا خطط لإجلاء الأميركيين من السودان
اليوم 03:12
خلال تحميل ناقلة بالحبوب في ميناء أوديسا على البحر الأسود (ا ف ب)
عربي ودولي
أوكرانيا: اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود مهدد بالتوقف
اليوم 03:12
دورية عسكرية جنوب شرقي ليبيا (من المصدر)
عربي ودولي
مصدر عسكري لـ«الاتحاد»: الجيش الليبي يدرس إغلاق الحدود مع السودان
اليوم 03:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©