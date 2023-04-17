«أبوظبي للصيد» يحقق قفزة نوعية في الفروسية

أبوظبي (الاتحاد)

الفروسية قطاع أساسي ومحوري في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، ويُنظّم نادي صقاري الإمارات فعاليات الدورة العشرين من المعرض خلال الفترة من 23 ولغاية 29 أغسطس القادم، وتشهد الدورة القادمة من المعرض، مُشاركة واسعة من الشركات الإقليمية والدولية المُختصّة بصناعة مُستلزمات ركوب الخيل وعالم الفروسية، وحققت أنشطة وفعاليات الفروسية في الدورة الأخيرة نجاحاً واسعاً، حيث استقطبت الآلاف من الزوار، حيث نظّمت جمعية الإمارات للخيول العربية باقة من الأنشطة الشيّقة، منها عروض جمال الخيل والطلق الحر، ومزاد للخيل العربية فئة سباقات السرعة، وكشفت الجمعية أن إجمالي عدد الخيول العربية المسجلة في الإمارات، وصل لما يزيد على 20300 خيل يمتلكها نحو 4 آلاف شخص، وقدمت شرطة أبوظبي عروضاً مميزة لوحدة الخيالة والكلاب البوليسية، فيما عرض جناح القيادة العامة لشرطة أبوظبي لزوار المعرض تاريخ دوريات الفرسان (الخيّالة) ودورها في حفظ الأمن منذ تأسيس شرطة أبوظبي.