التصميم ثلاثي الأبعاد في «مقر المبرمجين»

دبي (الاتحاد)

عقد مقر المبرمجين إحدى مبادرات البرنامج الوطني للمبرمجين، ورشة بعنوان «التصميم ثلاثي الأبعاد باستخدام الواقع الافتراضي» بالتعاون مع أكاديمية «في آر»، شارك بها عدد من الأطفال والطلاب والمهتمين بمجالات البرمجة، وهدفت إلى تنمية الإبداع والقدرة على التخيل والتصميم الرقمي لديهم، وتعريفهم بتقنيات التصميم ثلاثي الأبعاد والاتجاهات الجديدة للذكاء الاصطناعي، وتناولت الورشة سبل تنمية مهارة العصف الذهني في التصميم الثلاثي الأبعاد، وتطوير رؤية مشتركة للمدن المستدامة من خلال التقنيات الرقمية، وتعزيز الوعي بمواضيع الاستدامة البيئية، والتعريف بتقنية «الميتافيرس» واستخدام الواقع الافتراضي، وآلية إنشاء تصميم ثلاثي الأبعاد يعتمد الواقع الافتراضي باستخدام «جرافيتي سكيتش»، وغيرها من المواضيع التقنية المرتبطة بالتصميم والواقع الافتراضي.