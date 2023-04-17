الثلاثاء 18 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

التصميم ثلاثي الأبعاد في «مقر المبرمجين»

التصميم ثلاثي الأبعاد في «مقر المبرمجين»
18 ابريل 2023 03:10

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: الإفراج عن الأسرى والمختطفين في اليمن بارقة أمل
رئيس الدولة: ندعم الشعب السوداني لتحقيق تطلعاته في البناء والتنمية

عقد مقر المبرمجين إحدى مبادرات البرنامج الوطني للمبرمجين، ورشة بعنوان «التصميم ثلاثي الأبعاد باستخدام الواقع الافتراضي» بالتعاون مع أكاديمية «في آر»، شارك بها عدد من الأطفال والطلاب والمهتمين بمجالات البرمجة، وهدفت إلى تنمية الإبداع والقدرة على التخيل والتصميم الرقمي لديهم، وتعريفهم بتقنيات التصميم ثلاثي الأبعاد والاتجاهات الجديدة للذكاء الاصطناعي، وتناولت الورشة سبل تنمية مهارة العصف الذهني في التصميم الثلاثي الأبعاد، وتطوير رؤية مشتركة للمدن المستدامة من خلال التقنيات الرقمية، وتعزيز الوعي بمواضيع الاستدامة البيئية، والتعريف بتقنية «الميتافيرس» واستخدام الواقع الافتراضي، وآلية إنشاء تصميم ثلاثي الأبعاد يعتمد الواقع الافتراضي باستخدام «جرافيتي سكيتش»، وغيرها من المواضيع التقنية المرتبطة بالتصميم والواقع الافتراضي.

البرنامج الوطني للمبرمجين
الإمارات
البرمجة
آخر الأخبار
محمد أبو شهاب يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: الإفراج عن الأسرى والمختطفين في اليمن بارقة أمل
اليوم 03:12
أنور قرقاش
عربي ودولي
قرقاش: لا بديل عن الحوار للحل السياسي في السودان
اليوم 03:12
السفارة الأميركية في الخرطوم
عربي ودولي
واشنطن: لا خطط لإجلاء الأميركيين من السودان
اليوم 03:12
خلال تحميل ناقلة بالحبوب في ميناء أوديسا على البحر الأسود (ا ف ب)
عربي ودولي
أوكرانيا: اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود مهدد بالتوقف
اليوم 03:12
دورية عسكرية جنوب شرقي ليبيا (من المصدر)
عربي ودولي
مصدر عسكري لـ«الاتحاد»: الجيش الليبي يدرس إغلاق الحدود مع السودان
اليوم 03:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©