رئيس الدولة: ندعم الشعب السوداني لتحقيق تطلعاته في البناء والتنمية

أبوظبي (وام)

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً من معالي شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي، تناول مختلف جوانب العلاقات بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيزها ودعمها لمصلحة الجانبين.

واستعرض سموه والمسؤول الأوروبي، خلال الاتصال، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبشكل خاص الأزمة في جمهورية السودان الشقيق.

وشدد صاحب السمو رئيس الدولة على أهمية وقف التصعيد، وضمان حماية المدنيين وإعلاء المصلحة العليا للسودان، والعودة إلى المسار السياسي، مؤكداً سموه حرص دولة الإمارات على دعم الشعب السوداني الشقيق بما يحقق تطلعاته في البناء والتنمية.

وعبر رئيس المجلس الأوروبي، خلال الاتصال، عن تقديره لسياسة دولة الإمارات الداعمة للسلام والاستقرار في المنطقة، مؤكداً حرصه على التواصل البناء في التعامل مع مختلف القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.