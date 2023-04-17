نهيان بن مبارك يزور عائلة سعيد بن أحمد لوتاه

دبي (وام)

زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش عائلة المغفور له سعيد بن أحمد لوتاه بدبي، ورحبت العائلة بزيارة معاليه. وأعربت عائلة لوتاه عن سعادتها بحرص معاليه الدائم والمستمر على التواصل مع كافة أبناء المرحوم سعيد لوتاه تقديراً لذكراه، مؤكدة أن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان سيظل مثالاً للتسامح والإنسانية والحرص على التواصل مع الجميع، وذلك في إطار حرصه على التلاحم المجتمعي، وتأكيده أن أبناء الإمارات عائلة واحدة.

وتبادل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الأحاديث الودية مع الحضور بمجلس عائلة لوتاه من أبناء العائلة أو ضيوفها في إطار اهتمامه الدائم على تعزيز الروابط الإنسانية بين كافة أبناء الإمارات.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إن المغفور له سعيد لوتاه كان أحد رجالات الدولة المخلصين الذين بذلوا الكثير من أجل خدمة الوطن، وحرص بشكل دائم على توجيه النصح للأجيال الحالية، وتقديم خبراته للجميع، مؤكداً أن هذه الصفات الطيبة ستظل باقية بعد رحيله في أبنائه وأحفاده، لأنها أخلاق الإمارات التي تربينا عليها جميعاً، على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

من جانبه، أكد المهندس يحيى بن سعيد لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة سعيد أحمد لوتاه وأولاده، عن اعتزازه وكافة أبناء عائلة لوتاه بهذه الزيارة الكريمة التي تعبر عن عمق المشاعر الطيبة التي يحملها معالي الشيخ نهيان بن مبارك للجميع، متمنياً له دوام الرقي والرفعة، ولوطننا الإمارات دوام النهضة والتطور والأمن والأمان، ولقيادتنا الرشيدة كل التوفيق، مهنئاً الجميع بهذه الأيام المباركة.