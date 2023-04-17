فتح باب التقديم لجائزة «حمدان- الألكسو» للبحث التربوي المتميز

دبي (الاتحاد)

تُعلن مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، فتح باب المشاركة والترشح لجائزة «حمدان– الألكسو للبحث التربوي المتميز» أمام الباحثين التربويين كافة في جميع أنحاء الوطن العربي، وتستقبل البحوث اعتباراً من تاريخ 14 أبريل وحتى 4 سبتمبر 2023.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع الباحثين التربويين العاملين في المجال التربوي في الوطن العربي، وتحفيزهم على إنتاج أعمال متميزة تخدم العملية التربوية، وتعرّف بالممارسات التربوية الناجحة وتعممها، إثراء للميدان الأكاديمي بالتجارب النموذجية الناجحة.

وتستهدف «جائزة حمدان– الألكسو للبحث التربوي المتميز» الباحثين التربويين كافة العاملين في الميدان التربوي من معلمين ومديري مدارس واختصاصيين اجتماعيين ونفسيين وأساتذة جامعيين فرادى أو مجموعات.

وفي افتتاح الدورة الـ 26 للجائزة، أكّد الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز على أنه «يسعدنا الإعلان عن فتح باب المشاركات في (جائزة حمدان – الألكسو للبحث التربوي المتميز) والتي أطلقها المغفور له، بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم (طيب الله ثراه) والتي تعكس رؤيته وحرصه على تطوير القطاع التعليمي. ولن يتحقق ذلك إلا بتطوير أداء المعلمين ودعمهم في إعداد البحوث والدراسات التي تعكس تجاربهم وخبراتهم ومشاركتها مع القطاع التربوي. وتستهدف الجائزة العاملين في الميدان التربوي في كافة الدول العربية لإتاحة الفرصة لهم لتقديم بحوثهم وإسهاماتهم في تطوير العملية التربوية والتعليمية في الوطن العربي وإبراز التجارب الناجحة وتعميمها والاستفادة منها في تحقيق الجودة والتميز في قطاع التعليم»، وإنّنا «نرحّب بكافة الراغبين في التقدم للجائزة، وتقديم بحوثهم في الميدان التربوي، للفوز بالجائزة وللاستفادة من دراساتهم وبحوثهم في تطوير العمل التربوي والتعليمي والذي يعتبر الركيزة الأساسية للنهوض بالأمم وتفوقها في المجالات الأخرى كافة».

وأكّد معالي الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام لـ«الألكسو» أن «(جائزة حمدان - الألكسو للبحث التربوي المتميز) قد نجحت، ومن خلال مراحلها المختلفة، في تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه البحوث التربوية في تحقيق الجودة التعليمية، وذلك عبر استقطاب البحوث التربوية المتميزة التي أغنت المكتبة العربية».

ويُمنح الفائز بالجائزة مكافأة مالية قدرها خمسة وعشرون ألف دولار، وتنشر مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، البحث الفائز والبحوث المتميزة في مجلة علمية محكمة. ويمكن للراغبين في المشاركة زيارة الموقع الإلكتروني للجائزة، والاطلاع على شروط التقديم والمستندات المطلوبة، وتقديم مشاركاتهم إلكترونياً خلال فترة التقديم التي تنتهي يوم 4 سبتمبر 2023.