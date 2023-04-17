أبوظبي (الاتحاد)

في إطار تنفيذ أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2023-2026، والتي تختص بتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات المحلية والاتحادية لتطوير الكفاءات المواطنة المتخصصة والأكثر مهارة في القضاء المتقدم والمهن القانونية، نظمت الوزارة بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، ورشة تعريفية ببرامج ومبادرات «نافس» لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية المحلية والأجنبية العاملة في الدولة، وذلك بحضور معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، وغنام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.

وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل خلال الورشة على حرص وزارة العدل في التنسيق مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بما يسهم في تعزيز استفادة المحامين والمستشارين القانونيين الإماراتيين من المميزات المقدمة لهم والتي من شأنها تطوير مهاراتهم وتمكينهم للمساهمة في تحقيق اقتصاد تنموي مستدام كونها واحدة من القطاعات الداعمة لخطط دولة الإمارات المستقبلية نحو مئويتها.

وكشف معاليه بأن مكاتب المحاماة المسجلة لدى وزارة العدل يبلغ عددها (982)، ويبلغ عدد المحامين المشتغلين والمقيدين بجدول المحامين المشتغلين لدى وزارة العدل (1532)، منهم (990) ذكور و(542) إناث، مشيراً إلى أهمية دورهم في المجتمع باعتبارهم أحد العناصر التي ترتكز عليها العدالة والشركاء الأساسيون في تقديم الخدمة العدلية.

من جانبه، أكد غنام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أن المجلس يحرص دائماً على تنظيم مثل هذه الورش التعريفية واللقاءات التوعوية الفنية المتخصصة، بما يساعد المجلس على تحقيق أهدافه الاستراتيجية الهادفة إلى تنمية مهارات وقدرات الكوادر الإماراتية، وتعزيز تنافسيتهم والاستفادة من فرص العمل والتوظيف المتاحة في سوق العمل بالقطاع الخاص.

وأشاد المزروعي بجهود وزارة العدل في دعم تنظيم ورشة العمل في إطار تكاتف الجهود الحكومية المختلفة لتحقيق الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في برنامج التوطين، وتقدم بالشكر إلى المشاركين من مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية وجمعية المحامين لسرعة تجاوبهم ومشاركتهم الفعالة، مؤكداً ثقته في قدرة الكوادر الإماراتية على تولي المناصب الوظيفية المتميزة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية بالقطاع الخاص، والتي أثبتها فوز إحدى بنات الوطن من المحاميات بجائزة «نافس» في دورتها الأولى الشهر الماضي وهي المحامية حوراء موسى عبدالرسول موسى، مشيراً إلى اهتمام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية من خلال برنامج «نافس» بكافة المجالات المهنية بالقطاع الخاص ومن ضمنها مجال المحاماة.

كما تفاعل جمهور الورشة، من المحامين والمستشارين القانونيين المشاركين، فأثنوا على التنظيم المتميز والتعاون المثمر بين وزارة العدل ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومكاتب المحاماة، وأكدوا أهمية تواصل هذا التعاون وتنظيم مثل هذه الورش لدعم المواطنين الشباب وتعزيز فرصهم الوظيفية في هذا المجال الحيوي، كما شاركت مكاتب المحاماة خلال الورشة تجربتها في توطين بعض الوظائف والمناصب فيها، مؤكدين تميز ونجاح التجربة وتطلعهم لزيادة نسب التوطين في قطاع المحاماة، كما طرح المشاركون عدداً من الأسئلة المهمة حول برنامج «نافس» والتعاون مع وزارة العدل ومجلس التنافسية.

وتم خلال الورشة التعريف بمبادرات برنامج «نافس» الذي أطلقته الدولة في سبتمبر 2021، والذي يشمل 10 مبادرات مالية وغير مالية مخصصة لدعم وتأهيل الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، كما تضمنت الورشة عدداً من المحاور المهمة، كان من أبرزها تسليط الضوء على حزم المبادرات التي تضمنها برنامج نافس، حيث تشمل الحزمة الأولى 4 مبادرات هي برنامج «دعم رواتب المواطنين»، وبرنامج «علاوات أبناء العاملين في القطاع الخاص»، وبرنامج «اشتراك»، إلى جانب «برنامج الدعم المؤقت».