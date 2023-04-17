شرطة أبوظبي تنظم ملتقى رمضانياً لرعاية الأحداث وعائلاتهم

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت إدارة رعاية الأحداث في قطاع أمن المجتمع بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي ملتقى رمضانياً للأحداث وعائلاتهم، ضمن مبادرة «يداً بيد»، بمشاركة مؤسسة التنمية الأسرية وهيئة المساهمات المجتمعية «معاً» وجمعية «حياة» للرعاية اللاحقة.

وأكد العقيد بهيان حمد العامري مدير إدارة رعاية الأحداث، أن مشاركة الجهات المجتمعية في تنفيذ برامج وورش عمل بمختلف المجالات سواء المهنية أو النفسية أو الأسرية أو المشاريع التطويرية للأحداث تساهم في العملية التأهيلية للحدث وأسرته حتى ما بعد الإفراج.

وشاركت مؤسسة التنمية الأسرية في تقديم ورشة توعية بعنوان «مواجهة الأُسر للسلوكيات الدخيلة لدى الأبناء»، وعرضت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» بالتعاون مع برنامج «أصنع» في عرض نبذه عن مشروع تدريبي مهني للأحداث، كما شاركت جمعية حياة للرعاية اللاحقة بتقديم نبذه عن الجمعية ودورها في المجتمع من خلال البرامج والرعاية، وكيفية الاستفادة من خدماتها للأحداث وأسرهم وساهمت في تقديم مبادرة إفطار صائم للأحداث وأسرهم.

وفي ختام الملتقى، تم تكريم الأحداث المتفوقين في البطولات الرياضية الرمضانية التي أُقيمت في الإدارة.