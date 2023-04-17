«تنمية المجتمع أبوظبي» تنظم مجلساً رمضانياً

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت دائرة تنمية المجتمع وبالتعاون والتنسيق مع مجالس أبوظبي في مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة، محاضرة رمضانية حول «تنظيم أنشطة جمع التبرعات في إمارة أبوظبي- حملة تبرعك أمانة». وذلك في مجلس المنهل، بحضور عدد من مسؤولي الدائرة وجمع من الجمهور والمعنيين بخدمات الدائرة.

وفي بداية الجلسة، أوضح سعيد بن عمرو مدير إدارة الرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع، أن مشاركة الدائرة في مجالس أبوظبي تأتي في إطار حرصها على تعزيز التواصل مع الجمهور من مختلف الفئات، وتسليط الضوء على الخدمات والمبادرات التي تقدمها الدائرة، لتوفير حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع.

وأوضح أن الدائرة، بصفتها الجهة المنظمة لأجندة القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، تسعى إلى تعزيز ثقافة العطاء والمساهمة المجتمعية، وفقاً للأطر القانونية والتشريعات السارية، حيث تقوم الدائرة بتنظيم أنشطة التبرعات في الإمارة، وذلك من أجل الحفاظ على أموال المتبرعين، وضمان وصولها إلى مستحقيها من المستفيدين الحقيقيين. وأشاد سعيد بن عمرو بجهود مجالس الأحياء بأبوظبي في إقامة هذه المجالس التي تعد ملتقى لأفراد المجتمع، الأمر الذي يسهم بقوة وإيجابية في زيادة التواصل بين الناس والجهات الحكومية. من جانبه، قدّم محمد الزعابي رئيس قسم ترخيص المساهمات المجتمعية في الدائرة، شرحاً حول تنظيم أنشطة جمع التبرعات في إمارة أبوظبي، في ضوء القانون الاتحادي رقم «3» لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات ولائحته التنفيذية.

كما استعرض الجهات المرخص لها في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى ضوابط إرسال وتقديم التبرعات الخارجية والجهود التي تبذلها الدائرة للرقابة والإشراف على أنشطة جمع التبرعات بهدف ضمان الالتزام بتشريعات ولوائح القانون، وتفادياً للعقوبات والجزاءات المنصوص عليها بالإضافة إلى تسليط الضوء على بعض العادات الرمضانية والسلوكيات الشائعة في ما يتعلق بجمع التبرعات.