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الإمارات

3 ملايين درهم من «الإمارات العالمية للألمنيوم» لـ«وقف المليار وجبة»

3 ملايين درهم من «الإمارات العالمية للألمنيوم» لـ«وقف المليار وجبة»
18 ابريل 2023 03:09

دبي (الاتحاد) 

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، أمس، مساهمتها بمبلغ 3 ملايين درهم دعماً لحملة «وقف المليار وجبة».
وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تؤكد حملة (وقف المليار وجبة) حرص قيادتنا الرشيدة على مساعدة الآخرين، وتقديم العون والإغاثة للشرائح الأكثر احتياجاً في مختلف البلدان، مما يعكس تعاون المجتمع والرسالة النبيلة التي قامت عليها دولة الإمارات».
وأضاف: «يسعدنا الانضمام إلى هذه الجهود المباركة لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في بشكل مستدام، ولأن المعدن الذي تُزوده الإمارات العالمية للألمنيوم يعد مساهمة إماراتية كبيرة في جعل الحياة العصرية ممكنة في جميع أنحاء العالم، فإن دعم هذه الحملة الوطنية هي وسيلة أخرى يمكننا من خلالها المساهمة في تحقيق تقدم إيجابي في جميع أنحاء العالم». وتعد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أكبر منتج «للألمنيوم عالي الجودة» في العالم، ويعد معدن الشركة من أكبر الصادرات المصنعة في الإمارات بعد النفط والغاز. يتم شحن معدن الإمارات العالمية للألمنيوم إلى أكثر من 50 دولة. كما تقوم بتشغيل مصاهر الألمنيوم في أبوظبي ودبي، ومصفاة الألومينا في أبوظبي، ومنجم البوكسيت في جمهورية غينيا في غرب أفريقيا.

مبادرة المليار وجبة
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