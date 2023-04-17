أسباب الصلاح

يقول الله تعالى في كتابه العزيز حكايةً على لسان نبيه سليمان عليه السلام: (رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ).. والصَّلاح هو سُلُوكُ طريقِ الهُدَى، وهو مقام عظيم ونعمة كبرى يمنّ الله بها على من امتثل لأوامره واجتنب نواهيه في كل شؤون حياته، مقتدياً بسمت الصالحين وهديهم، داعياً الله تعالى أن يجعله منهم، وأن يُلحقه بهم، كما دعا نبي الله إبراهيم عليه السلام فقال: (رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ)، وقال: (رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ)، وكما دعا نبي الله يوسف عليه السلام فقال: (تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ).

وللصلاح ثمرات كثيرة، وفوائد جليلة، منها: أن الصلاح يُدخل المرء في حماية الله عز وجل وولايته، وحفظه وعنايته، يقول عز وجل: (إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ)، «سورة الأعراف: الآية 196»، وبالصلاح يُنعم الله على العبد بطيب الحياة في الدنيا، وحسن الجزاء في الآخرة، قال سبحانه: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)، «سورة النحل: الآية 97»، وقال تعالى: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)، «سورة البقرة: الآية 82»، كما أن صلاح الإنسان أمان لأولاده في الدنيا، وسبب في حفظهم وإكرامهم من بعده، قال الله تعالى: (وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ...)، «سورة الكهف: الآية 82».

ومن أسباب صلاح الأبناء: دعاء الوالِدَيْنِ لهم، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ، لَا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ». وقد روي: أن رجلاً جاء إلى عبد الله بن المبارك -رحمه الله- فشكا إليه بعض ولده، فقال: هل دعوت عليه؟ قال: نعم. قال: أنت أفسدته.

الزكاة بركة ونماء:

شرعت الزكاة وجعلت فريضة من فرائض الله عز وجل، وركناً من أركان الإسلام، أوجبها الله تعالى، وفرضها الله جل وعلا في كتابه الحكيم فقال: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ)، «سورة البقرة: الآية 43»، والزكاة نسبة محددة من المال يخرجها المسلم الذي يملك - ملكاً تاماً زائداً على حاجاته الأساسية - نصاباً يُقدّر بنحو (85) جراماً أو ما يعادلها، ويكون قد مضى على ملكه للنصاب عاماً قمرياً كاملاً، ولها شروط وأحكام، يجب على المسلم سؤال أهل العلم عنها.

وقد أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن: «حَليُ المرأةِ الذي تتّخذه للزينة لا زكاةَ فيه، أما إذا كانت تتخذُه للادِّخار أو التجارة، فتجب فيه الزكاةُ، إذا توفَّر فيه شرطان: إذا بلغ نصاباً وهو (85) جراماً من الذهب الخالص، وحال عليه الحولُ، والواجب إخراجُه زكاةً هو 2.5 %، أو قيمتها حسب سعر الذهب في السوق يومَ وجوبِ الزكاة».

والزكاة فريضة عظيمة من فرائض الله تعالى، ولها أثر كبير على الفرد والمجتمع، فعلي كل من وجبت في ماله الزكاة أن يحرص على أدائها طيبة بها أنفسنا راضية ببذلها، ليبارك الله تعالى في أموالنا فتنمو وتكثر بركتها، فالزكاة هي حق للفقير فرضه الله في مال الغني، لذلك ينبغي الاعتناء بأدائه للفقير لتحقيق معانٍ جليلة، وقيم أخلاقية رفيعة، فمن أداها طيبة بها نفسه، فقد ذاق طعم الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم: «ثلاث من فعلهن، فقد ذاق طعم الإيمان: من عبد الله عز وجل وحده بأنه لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله، طيبة بها نفسه في كل عام...».

ويقول الله سبحانه وتعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)، «سورة النور: الآية 56»، ويقول عز وجل: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا...)، «سورة التوبة: الآية 103»، وبالزكاة يكون المجتمع متراحماً ومتكافلاً، فهي تسهم في سدّ جوعة الجائعين، وحوائج المحتاجين، ويتحقق بها الأمان والسعادة لأفراد المجتمع، ولذلك، فإن الزكاة بركة ونماء للمال، ينمو بها المال ويكثر ولا ينقص، قال الله تعالى: ﴿... وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾، «سورة سبأ: الآية 39»، وعن أبي كَبْشَةَ الأَنَّمَارِيّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «ثَلَاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ» قَالَ: «مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ...»، وهي حصن منيع تحفظ المال من التلف والضياع، فقد ثبت في الحديث أن الملائكة تدعو كل يوم للمتصدقين والمنفقين بالنماء والبركة، وللممسكين بالتلف والضياع، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:«مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللهُمَّ، أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللهُمَّ، أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا».

وللزكاة أثر كبير على الفرد والمجتمع، فعلى مستوى الفرد نجد أثرها في تزكية نفسه وتطهيرها من البخل ومن الطمع وغيرها من الأمراض، قال جل في علاه: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا)،، وعلى مستوى المجتمع نجد أثرها في تحقيق الموازنة في المجتمع، وسد حاجة الفقراء والمساكين، وهي سبب لنزول الرحمة على المجتمع ككل، قال سبحانه: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)، «سورة النور: الآية 56».