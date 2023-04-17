إقبال على حدائق الظفرة خلال شهر رمضان

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

شهدت الحدائق العامة وحدائق الحارات المصغرة إقبالاً كبيراً من الأهالي والسكان خلال شهر رمضان للاستمتاع بما تضمه من مرافق وفعاليات متنوعة، من صالات ومناطق ألعاب وأجهزة رياضية مختلفة منتشرة في معظم الحدائق وتغطي مدن منطقة الظفرة كافة.

وتحرص بلدية الظفرة على توفير مجموعة من أجهزة الألعاب المختلفة، بمواصفات عالمية في معظم الحدائق، لتدعيم دور الحدائق العامة وحدائق الحارات المصغرة في تلبية احتياجات وطموحات الأسر والعائلات، ولتكون أيضاً أماكن مثالية لممارسة الرياضات البدنية المختلفة، من خلال توفير عدد من مناطق الألعاب لمختلف الرياضات من كرة قدم وسلة وطائرة، بالإضافة إلى توفير الأجهزة الرياضية الآمنة في الحدائق، لتتاح الفرصة أمام الزوار للاستمتاع بالمناطق الخضراء والطقس الجيد وممارسة الرياضة في أجواء مثالية.

وقام فريق التواجد البلدي في مدينة زايد بزيارات ميدانية مختلفة لمناطق الحدائق العامة وحدائق الألعاب ومشاركة الزوار والأهالي الأجواء الرمضانية، وهو ما شهد تفاعلاً وتجاوباً كبيراً من زوار الحدائق الذين أكدوا تواجد البلدية معهم خلال ممارستهم مختلف الأنشطة في الحدائق العامة وحدائق الحارات ومناطق الألعاب الرياضية.

وأنجزت البلدية عدداً من الحدائق في إطار أعمال تطوير وتحسين الحدائق العامة وحدائق الحارات والمسطحات الخضراء التي تنفذها البلدية على مستوى مدن المنطقة، وتتعدد أنشطة الحدائق التي تتوسط الأحياء السكنية في مناطق متفرقة في مدن الظفرة، والتي تم تنفيذها وفق معايير الاستدامة والتنوع والبعد عن التقليدية، لتوفير أفضل الخدمات للمجتمع المحلي وزوار المنطقة، بهدف توفير حدائق متعددة الأنشطة قريبة من الأحياء السكنية في كافة مدن منطقة الظفرة، وفقاً لتصاميم تراعي تنوع الأنشطة الرياضية والترفيهية والمناظر التجميلية ومعايير الاستدامة لخلق مستوى عالٍ من الراحة، مع مراعاة متطلبات أصحاب الهمم في مداخل ومخارج الحدائق وتوفير الألعاب التي تتناسب معهم، كما تحتوي الحدائق على أنشطة رياضية وترفيهية تشجع على ممارسة المشي والجري والرياضات الأخرى.

وتهدف مشاريع الحدائق المصغرة التي تنفذها البلدية إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة، والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة، وحماية البيئة والمحافظة عليها، وتحسين جودة التهوية وجمال المدن، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الرقعة الخضراء، وترشيد استهلاك المياه، لاستدامة الموارد الطبيعية.