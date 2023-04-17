الدفاع المدني يحدد 5 طرق للتعامل مع رائحة الغاز بالمنزل

جمعة النعيمي (أبوظبي)

دعت القيادة العامة للدفاع المدني، ممثلة بوزارة الداخلية ضمن حملة رمضان آمن، وذلك ضمن خطة التوعية الرئيسية لعام 2023 بالتنسيق مع إداراتها الإقليمية، والرامية لتعزيز الأمن والسلامة بين فئات المجتمع خلال شهر رمضان المبارك.

وأكدت القيادة العامة للدفاع المدني بإداراتها الإقليمية، جاهزيتها والاستعداد والتأهب للتعامل مع أي حادث طارئ خلال شهر رمضان، حيث تم الاستعداد للشهر الفضيل بخطة توعية شاملة ومتكاملة لتوفير كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة، بتحقيق الأمن والسلامة للمجتمع في الشهر المبارك.

وأكدت التزامها بإجراءات واشتراطات الوقاية والسلامة العامة، بالإضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي عبر بثّ رسائل تثقيفية بصورة مستمرة عبر قنوات التواصل الاجتماعي للقيادة العامة للدفاع المدني، إضافة إلى نشر مواد توعية ومطبوعات بلغات مختلفة على الموقع الإلكتروني الخاص بها ومختلف وسائل الإعلام، وذلك بهدف ترسيخ ثقافة الوعي الوقائية من الحرائق لدى أفراد المجتمع، مع رفع الجانب التوعوي الوقائي بين ربّات المنازل بالاشتراطات الواجب اتباعها أثناء وجودهن في المطابخ، ما يضمن نشر الوعي الوقائي بين الأُسر، باعتبار أن الجميع شريك في عملية السلامة والوقاية من المخاطر.

وحددت القيادة العامة للدفاع المدني 5 طرق يجب اتباعها لضمان أمن وسلامة أفراد المجتمع في المنزل، موضحة أنه في حال شم رائحة الغاز في المنزل، فإنه يجب أولاً: إخراج جميع الأشخاص من المنزل حتى تزول رائحة الغاز. وثانياً: عدم إشعال أعواد الثقاب أو السجائر أو أي مصدر للنار. وثالثاً: عدم تشغيل المصابيح أو أي مفتاح كهربائي، لكي لا يحدث شرر قد يحدث انفجار.

ورابعاً: إغلاق جميع صمامات الغاز والصمام الرئيسي بإحكام. وخامساً: القيام بتهوية المكان وفتح النوافذ والأبواب، لتخفيف تركيز الغاز.