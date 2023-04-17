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الإمارات

«الهلال» تتسلم طروداً غذائية من مركز سهيل بن عويضة

خلال تسلم الطرود الغذائية (من المصدر)
18 ابريل 2023 03:08

محمد البلوشي (العين)

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تسلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، طروداً غذائية من مركز سهيل بن عويضة الخييلي لدعم مبادراتها الإنسانية والأسر المتعففة.
وأشرف وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مركز العين، وجابر حمد بن سهيل، أمين سر مركز سهيل بن عويضة الخييلي، على توزيع المساعدات للأسر المتعففة في مستودعات مركز العين في المرخانية، وتضمنت الطرود مواد غذائية لأكثر من 2000 أسرة بالعين. 
وقال الدكتور أحمد عبيد الظاهري، مدير مركز الهيئة بالعين: «بدأنا بتوزيع 2000 طرد غذائي مع مراعاة عدد أفراد الأسرة خلال توزيع الطرود»، موضحاً أن الطرود يتم إعدادها بمكونات تلبي احتياجات أسر مؤلفة من 7 أفراد، وفي حال وجد الموزعون عائلة بأكملها في منزل الأسرة المحتاجة للدعم يتم منحها أكثر من طرد. وقال جابر حمد بن سهيل: «إن المبادرة تأتي ترجمة للقيم الإنسانية النبيلة المتأصلة في مجتمع الإمارات التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وسارت على نهجه الراسخ قيادتنا الرشيدة حتى باتت الإمارات منارة عالمية للخير».

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