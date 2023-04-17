«ملفي» تستعرض تجربة أبوظبي في التحول الرقمي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت منصة «ملفي»، أوّل منصة مبتكرة لتبادل المعلومات الصحية على مستوى المنطقة وإحدى المبادرات الاستراتيجية لدائرة الصحة في أبوظبي، مشاركتها في المؤتمر العالمي لجمعية نظم وإدارة معلومات الرعاية الصحية لعام 2023، والذي تستضيفه مدينة شيكاغو الأميركية في الفترة من 17 ولغاية 21 أبريل 2023. واختيرت منصة «ملفي» للسنة الثالثة على التوالي لاستعراض تجاربها في هذا الحدث الدولي السنوي.

ويُعد المؤتمر والمعرض العالمي لجمعية نظم وإدارة معلومات الرعاية الصحية أحد أبرز الفعاليات العالمية لقطاع الرعاية الصحية الرقمية، وتأتي مشاركة أبوظبي في هذا الحدث في ظل الإنجازات التي حققتها الإمارة على مسار التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية.

وسيقدم روبرت دينسون، الرئيس التنفيذي بالإنابة، والدكتور سانجي دي سيلفا، نائب رئيس قسم المشاركة السريرية والمعلوماتية في منصة «ملفي»، جلسة تثقيفية بعنوان «تحويل قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي: تطبيق خاصية تبادلّ الصور في منصة لتبادل المعلومات الصحية». وفي إطار مسار التكنولوجيا والتوافقية، سيستعرض المتحدثون خلال الجلسة رحلة تطبيق خاصية تبادل الصور باعتبارها التطور الأبرز والأحدث لمنصة «ملفي»، والميزة التي ينفرد بتقديمها عدد قليل من منصات تبادل المعلومات الصحية حول العالم. إذ تتيح هذه الخاصية لأطباء أبوظبي الوصول إلى الصور التشخيصية لمرضاهم لدى مختلف المؤسسات الصحية، مما يساعد في الحد من ازدواجية المعلومات والتكاليف والتعرض غير الضروري للإشعاع، مع الإسهام في تحسين اتخاذ القرار لتحقيق نتائج أفضل للمرضى.

وقال روبرت دينسون: «ربطت منصة ‹ملفي› منذ إطلاقها في عام 2019 قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي بأكمله تقريباً. وإلى جانب قاعدة بياناتنا المركزية التي تربط بين أكثر من 2400 من منشآت الرعاية الصحية الحكومية والخاصة، تتيح خاصية تبادل الصور مشاركة الصور الطبية، وتساعد الأطباء في أبوظبي على التنسيق فيما بينهم أينما كان موقعهم. ونحن متحمسون للمشاركة من جديد في المؤتمر والمعرض العالمي لجمعية نظم وإدارة معلومات الرعاية الصحية ومشاركة تجربتنا في تطبيق هذه الميزة والنقلة النوعية في منصة ‹ملفي›. ويمثل هذا الحدث منصة مثلى لاستكشاف الحلول المتطورة التي تساعد في توفير مزايا الرعاية الصحية الحديثة، ومنبراً لمشاركة معارفنا وخبراتنا مع العالم».

تضم منصة «ملفي» سجلات المرضى في إمارة أبوظبي وتوفير الخدمات الصحية لأكثر من 3 ملايين شخص من أكثر من 2500 منشأة رعاية صحية والتي تشمل 100% من المستشفيات و99% من العيادات والمراكز و99% من الصيدليات، فيما يستطيع أكثر من 45 ألف مستخدم مصرح لهم الوصول عبر المنصة إلى أكثر من 1.7 مليار سجل طبي من السجلات الموجودة في الإمارة.