باع السيارة وغادر الدولة من دون نقل ملكيتها

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

اتفق شخص على سيارة عرضها عليه البائع بمبلغ 6200 درهم وتم دفع المبلغ على الفور للبائع وتحرير عقد بيع بينهما واستلم المشتري السيارة وتعهد البائع بنقل ملكية السيارة للمشتري الذي اكتشف لاحقاً أن البائع قد غادر الدولة، وأن هناك مخالفات مسجلة على رقم هوية المدعى عليه مما حدا به لإقامة دعوى قضائية ضد البائع طالب فيها إلزام المدعى عليه «البائع» بنقل ملكية السيارة للمدعي «المشتري» وإلزامه بأن يؤدي للمدعي تعويضاً بمبلغ 5000 درهم واحتياطياً التصريح للمدعي بتحويل ملكية السيارة باسم المدعي من دون الرجوع للمدعى عليه وإلزام المدعى عليه بالمصاريف والرسوم

وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليه بنقل ملكية السيارة للمدعي وألزمت المدعى عليه بالرسوم والمصاريف.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من العقد المرفق أن المدعي قام بشراء السيارة محل الدعوى من المدعى عليه بقيمة 6200 درهم دفعها كاملة للمدعى عليه وكان المدعى عليه لم يمثل بالرغم من إعلانه ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام المدعى عليه بنقل ملكية السيارة محل الدعوى باسم المدعي، وعن الطلب الاحتياطي المتمثل في التصريح للمدعي بنقل ملكية السيارة باسمه من دون الرجوع للمدعى عليه فلما كانت المحكمة قد قضت للمدعي بطلبه الأصلي المتمثل في إلزام المدعى عليه بنقل ملكية السيارة محل الدعوى باسم المدعي ومن ثم يكون هذا الطلب على غير محل تلتفت عنه المحكمة وتكتفي بالإشارة إلى ذلك في الأسباب من دون المنطوق.

وعن التعويض، فإن المدعي قد أقر في العقد المبرم بينه وبين المدعى عليه أنه استلم السيارة محل الدعوى بتاريخ العقد وتم النص على أن التنازل يكون بعد انتهاء الملكية ومن ثم ليس هناك ما يثبت أن هناك أضراراً لحقت بالمدعي سيما وأن السيارة محل العقد بحوزته مما يكون معه طلب التعويض قائماً على غير سند مستوجباً للرفض بحالته.