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«خبراء قضاء أبوظبي» تقبل قيد 12 خبيراً

«خبراء قضاء أبوظبي» تقبل قيد 12 خبيراً
18 ابريل 2023 03:08

أبوظبي (الاتحاد)

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أصدرت لجنة شؤون الخبراء بدائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بالموافقة على طلبات القيد بجدول الخبراء لـ12 خبيراً في مختلف التخصصات، إلى جانب قبول طلبات تجديد قيد مقدمة من 5 خبراء. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، حيث اطلعت اللجنة على شكوى واحدة ضد خبير، واتخذت بشأنها القرار المناسب.
وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية كل من، المستشار على الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار محمد كامل الجندي - قاضٍ بمحكمة العين، ويوسف حسن الحوسني المدير التنفيذي لقطاع المساندة القضائية، وخميس مبارك القبيسي مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء، والخبير الدكتور حارب حمد الكويتي رئيس قسم المكتب الفني لأعمال الخبرة.

قضاء أبوظبي
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دائرة القضاء في أبوظبي
دائرة القضاء
يوسف سعيد العبري
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