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شرطة أبوظبي تُسعد «كبار المواطنين»

خلال إحدى الزيارات (من المصدر)
18 ابريل 2023 03:10

أبوظبي (الاتحاد)

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أسعدت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في القيادة العامة لشرطة أبوظبي كبار المواطنين من أهالي أعضاء «كلنا شرطة» المتطوعين في منطقة زاخر بمدينة العين بزيارات للاطمئنان على صحتهم وتهنئتهم بشهر رمضان المبارك وباقتراب عيد الفطر المبارك. وقدم عدد من الضباط وعناصر الشرطة من إدارة مرور العين ودورية السعادة الهدايا لكبار المواطنين وشاركوا في إدخال البهجة والفرحة في قلوبهم إلى جانب إجراء الفحوصات الطبية لهم بالتعاون مع أحد المستشفيات الخاصة.
وأوضح العميد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية أن مبادرة «إنرمض معاهم» والتي نفذها قسم شؤون الشرطة المجتمعية في العين تأتي ضمن اهتمام شرطة أبوظبي بغرس قيم الخير والإحسان والتكافل والتراحم ونشر البهجة والسعادة بين أفراد المجتمع.

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