ناعمة المنصوري: المنافع السكنية تجسيد للرفاه الاجتماعي

أكدت ناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، واعتماد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في الإمارة، يجسد مواصلة مسيرة الخير والعطاء الإماراتي، وتعزيز الرفاه الاجتماعي في مجتمع الإمارات.

وقالت: إن الدفعة الأولى من المنافع السكنية لعام 2023 التي تتزامن مع عيد الفطر المبارك، تعكس بشكل جلي حرص القيادة الرشيدة على إسعاد شعبها، ودعم استقرار الأسرة الإماراتية، وتوفير العيش الكريم لجميع أبناء وبنات الوطن لينعموا بخير الإمارات وكرم قيادة حكيمة جبلت على حب الوطن والمواطنين.

وأضافت: إن التوجيهات السامية للقيادة الرشيدة تؤكد دائماً أن الإمارات وطن السعادة التي تجعل العيد عيدين، وتدخل الفرحة والبهجة على نفوس شعب الاتحاد الكريم.

وأشارت إلى أن توجيهات القيادة الحكيمة تسهم دائماً في تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتمثل دفعة قوية لاستمرار مسيرة الازدهار والتطور بسواعد أبناء الإمارات الذين يحظون باهتمام قيادة ملهمة تعمل على راحة وإسعاد شعبها.