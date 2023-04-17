الثلاثاء 18 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

بتوجيهات محمد بن زايد.. ولي عهد أبوظبي يعتمد صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي

بتوجيهات محمد بن زايد.. ولي عهد أبوظبي يعتمد صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي
17 ابريل 2023 20:18

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية تبلغ 2.74 مليار درهم، يستفيد منها 1800 مواطن ومواطنة على مستوى الإمارة.

وتشمل هذه الحزمة صرف قروض سكنية وإعفاء متقاعدين من ذوي الدخل المحدود وأسر المتوفين من سداد مستحقات القروض السكنية.

وتغطّي الدفعة الجديدة من القروض السكنية للمواطنين كلاً من مدينة أبوظبي ومنطقة العين ومنطقة الظفرة، كما تشمل القروضُ الفئاتِ السكنيَّةَ الآتية: قرض بناء مسكن، وقرض هدم وإعادة بناء مسكن، وقرض صيانة وتوسعة مسكن.

ويأتي اعتماد صرف الحزمة الأولى للمنافع السكنية لعام 2023 تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، وفي إطار حرص القيادة الرشيدة على مواصلة مسيرة التنمية في أنحاء إمارة أبوظبي، وضمان رفاه الأسر المواطنة، وتأمين استقرارها الأسري والاجتماعي.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: ندعم الشعب السوداني لتحقيق تطلعاته في البناء والتنمية
الحوار الحل

وتجسد هذه التوجيهات ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام لبناء مجتمع متماسك ضمن بيئة إيجابية تُعزز من الإسهام في بناء الوطن وتقدمه عبر تهيئة الظروف الملائمة لتوفير سُبل الحياة الكريمة للمواطنين، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر المواطنة من خلال الحرص على تلبية تطلعات واحتياجات المواطنين.

وبهذه المناسبة، تقدَّم معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، للدعم الذي يوليه سموهما في متابعة شؤون المواطنين، وتحقيق تطلعاتهم في قطاع الإسكان على وجه الخصوص، مؤكداً حرصَ هيئة أبوظبي للإسكان على مواصلة تطوير منظومة الإسكان العصرية والمستدامة في إمارة أبوظبي، بما يحقِّق رؤية القيادة الرشيدة، ويلبّي احتياجات الأسرة الإماراتية، وتطلعاتها في هذا الصدد.

بدوره، أعرب حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، عن جزيل الشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة لتوجيهاتها الكريمة التي تجسِّد اهتمامها المتواصل بتوفير مقوّمات الحياة السعيدة والمستقرة للأسرة الإماراتية.

وأكد مباشرة هيئة أبوظبي للإسكان تنفيذ التوجيهات السامية عبر التواصل مع المواطنين المستفيدين من هذه التوجيهات، لاستكمال إجراءات حصولهم على خدمات المنافع السكنية بكلِّ سهولة ويسر.

المصدر: وام
محمد بن زايد
خالد بن محمد بن زايد
آخر الأخبار
محمد أبو شهاب يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات: الإفراج عن الأسرى والمختطفين في اليمن بارقة أمل
اليوم 03:12
أنور قرقاش
عربي ودولي
قرقاش: لا بديل عن الحوار للحل السياسي في السودان
اليوم 03:12
السفارة الأميركية في الخرطوم
عربي ودولي
واشنطن: لا خطط لإجلاء الأميركيين من السودان
اليوم 03:12
خلال تحميل ناقلة بالحبوب في ميناء أوديسا على البحر الأسود (ا ف ب)
عربي ودولي
أوكرانيا: اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود مهدد بالتوقف
اليوم 03:12
دورية عسكرية جنوب شرقي ليبيا (من المصدر)
عربي ودولي
مصدر عسكري لـ«الاتحاد»: الجيش الليبي يدرس إغلاق الحدود مع السودان
اليوم 03:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©