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شرطة رأس الخيمة تستكمل استعداداتها لاستقبال عيد الفطر

شرطة رأس الخيمة تستكمل استعداداتها لاستقبال عيد الفطر
17 ابريل 2023 19:32

أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، استكمال كافة استعداداتها وجاهزيتها لاستقبال عيد الفطر السعيد، من خلال إعداد خطة أمنية متكاملة تشمل تأمين كافة المساجد والمصليات الكبيرة التي تقام بها صلاة العيد في الإمارة، ونشر الدوريات، في كافة الطرق، والمناطق الحيوية والسياحية، وأمام المراكز التجارية والأسواق المفتوحة، تعزيزاً لإجراءات الأمن والسلامة، وتخفيف الازدحامات وتحقيق انسيابية الحركة المرورية.

وناشدت شرطة رأس الخيمة، أفراد الجمهور، بضرورة الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وألا يفسدوا فرحة العيد السعيد بالسرعات العالية، تجنباً لحدوث الحوادث المرورية المهلكة، وما ينتج عنها من أضرار جسدية ونفسية ومادية جسيمة، كما حثت مستخدمي الدراجات المائية على الابتعاد عن أماكن تجمع الأسر والأهالي على الشواطئ أو الاقتراب منهم.

ودعت مرتادي الشواطئ إلى أخذ الحيطة والحذر وتركيز الانتباه على الأطفال داخل وخارج المنازل في الشواطئ والمسابح، وجميع الأماكن العامة والحيوية، كما دعت الأهالي وأولياء الأمور، إلى عدم السماح لأبنائهم بالتسلية واللهو بالألعاب النارية خلال العيد، حفاظاً على سلامة أرواحهم، نظراً لمخاطر الألعاب النارية، وما تتسبب به من إصابات قد تنتج عنها حروق وتشوهات مختلفة تؤدي إلى عاهات مستديمة، بالإضافة إلى تسببها في اندلاع حرائق تهدد سلامة الأرواح والممتلكات، وإلحاق أضرار مادية وبيئية.

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وأكدت شرطة رأس الخيمة، جاهزيتها للتعامل مع جميع بلاغات الحوادث الطارئة، سواء في المناطق الجبلية أو الأودية، والتعامل مع الحوادث المرورية في مناطق الاختصاص، مشيرةً إلى أن غرفة العمليات على أتم الاستعداد والجاهزية لتلقي المكالمات والبلاغات الطارئة وتأمين وصول الفرق الشرطية المختصة بأسرع وقت ممكن، استجابة وتلبية للنداءات العاجلة والحالات الطارئة، موجهة الجمهور بالاتصال على الرقم 901، للإجابة عن أي استفسارات أو الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات مرورية أو مجتمعية محتملة.

وفي سبيل تهيئة بيئة آمنة لأفراد المجتمع للترفيه والاستمتاع بأجواء العيد الاحتفالية، تم تنسيق الجهود مع عدد من الجهات ذات الاختصاص لمراقبة من يقومون بتعكير صفو أجواء العيد بأي ممارسات خارجة عن القانون، تعزيزاً لجودة الحياة، ونشر الأمن والأمان.

المصدر: وام
شرطة رأس الخيمة
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