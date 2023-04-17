"نقل عجمان" تكمل استعدادها لاستقبال عيد الفطر

أعلنت هيئة النقل بعجمان عن انتهاء استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك وكشفت عن مواعيد تقديم خدمة وسائل النقل والتي تشمل النقل العام والنقل البحري "عبره عجمان" وحافلة تحت الطلب خلال إجازة عيد الفطر.
ووفرت الهيئة القنوات الذكية للمتعاملين للوصول إلى خدمات منظومة النقل المتنوعة.
وتم تحديد مواعيد النقل البحري خلال اجازه عيد الفطر من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 10:00 مساء في كافه محطات العبرة.
وبينت الهيئة أن أول رحلات للخطوط الداخلية ستبدأ في الساعة 6:00 صباحاً حتى منتصف الليل ..أما بالنسبة للخطوط الخارجية من الساعة الثالثة والربع صباحاً حتى منتصف الليل لتغطية الاقبال الكبير من المستخدمين خلال أيام العيد.
أما خدمة حافلة تحت الطلب فستكون مواعيد عملها خلال أيام عيد الفطر من الساعة 6:30 صباحاً حتى منتصف الليل.