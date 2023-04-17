تحت رعاية رئيس الدولة.. الدورة الـ20 لجائزة الشيخ خليفة للامتياز تقام في أبوظبي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تُنظِّم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي احتفالية تكريم الفائزين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز في دورتها العشرين، بتاريخ 4 مايو 2023 في فندق قصر الإمارات، بحضور عدد من الشيوخ وأصحاب المعالي والسعادة والسفراء، وممثلين عن الشركات والمؤسَّسات المشاركة والفائزة بالجائزة.

وقال سعادة سعيد عبدالجليل الفهيم، رئيس اللجنة العليا لجائزة الشيخ خليفة للامتياز: «إنَّ تحقيق أعلى مستويات التميُّز والجودة يمثِّل أولوية رئيسة في فكر ورؤى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، التي جعلت من التميُّز والابتكار ركيزة أساسية في إطار الاستعداد للمستقبل، وتعزيز جهوزية ومرونة جميع الشركات والمؤسَّسات للاستجابة للمتغيرات المتسارعة ومواكبة التوجُّهات العالمية، والارتقاء بالأداء المؤسَّسي إلى مستويات متقدِّمة في مختلف المجالات».

وأوضح: «هذا هو نهج جائزة الشيخ خليفة للامتياز منذ انطلاقتها قبل عقدين من الزمان، حاملةً بشرفٍ وتقديرٍ اسمَ المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيَّب الله ثراه، كما كانت، وما زالت، تحظى بدعم ورعاية كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله».

وأضاف الفهيم: «لقد أسهمت جائزة الشيخ خليفة للامتياز في تعزيز مفهوم التميُّز ليصبح ثقافة عمل ومسؤولية مشتركة تتنافس الجهات والشركات على تحقيقها، ما يشكِّل حافزاً لمواصلة التطوير والتحديث وتقييم الأداء لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية، الأمر الذي يسهم في الارتقاء ورفع مؤشرات التنمية الشاملة والمستدامة على مختلف الصعد».

وأكَّد سعادة محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة أبوظبي، عضو اللجنة العليا للجائزة، أنَّ جائزة الشيخ خليفة للامتياز، التابعة للغرفة، لا تزال تمضي بخطى واثقة لتكمل نجاحاتها، كونها منصة علمية رصينة، وبرنامجاً تطويرياً متكاملاً للتنمية البشرية والمؤسَّسية، تعمل على نقل أفضل الممارسات العالمية في المجالات التنموية المختلفة.

وأشار إلى أنَّ الجائزة، في دورتها العشرين، قد عادت إلى تنظيم برامج فعالياتها حضورياً، بعد مرحلة التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا، واستعادة شركات ومؤسَّسات القطاع الخاص انتعاشها وأداءَها بقوة، ما زاد من نوعية المشاركات وأهميتها.

وتغطِّي جائزة الشيخ خليفة للامتياز مختلف القطاعات الاقتصادية، ويشمل التكريم في الدورة الـ20 من الجائزة 4 فئات، فئة النخبة المتميِّزة، وهي فئة مخصَّصة للمؤسَّسات ذات السمعة العالمية، والحاصلة على 700+ درجة وأكثر، ثمَّ تأتي الفئة الماسية والتي تُمنَح للمؤسَّسات المتميِّزة الحاصلة على 600+ درجة، والفئة الذهبية التي تُعطَى للمؤسَّسات الحاصلة على تقييم جيد جداً والتي حقَّقت 500+ درجة، والفئة الفضية، وتُمنَح للمؤسَّسات التي نجحت في تحقيق التحسُّن المستمر والحاصلة على 400+ درجة.