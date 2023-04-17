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شوارع أبوظبي تتزين بتشكيلات مضيئة احتفاءً بعيد الفطر

شوارع أبوظبي تتزين بتشكيلات مضيئة احتفاءً بعيد الفطر
17 ابريل 2023 14:23

زينت بلدية مدينة أبوظبي الشوارع الرئيسية والفرعية والجزر الوسطية وعدد من الجسور في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي بآلاف التشكيلات واللوحات المضيئة، بشكل يواكب النهضة العمرانية والحضارية ويسعد أفراد المجتمع.

واستخدمت البلدية في أعمال زينة عيد الفطر المبارك آلاف التشكيلات المضيئة المستخدمة في زينة شهر رمضان، وأضافت إليها مجسمات عبارات المعايدة والتهنئة كي تواكب روحانيات العيد وتنشر البهجة والسعادة في كافة الأرجاء.

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وعملت البلدية على تركيب مئات التشكيلات المضيئة التي تحمل عبارات وكلمات المعايدة المتعارف عليها بين أفراد المجتمع الإماراتي، مثل: "عيدكم مبارك"، "كل عام وأنتم بخير"، "عساكم من عواده"، "ينعاد عليكم بالخير"، "من العايدين والغانمين"، "من العايدين والسالمين"، لإعطاء الزينة والشوارع روحاً خاصة بالعيد.

جدير بالذكر أن بلدية مدينة أبوظبي قد عملت على أن تكون التشكيلات والمجسمات الضوئية التي تم تركيبها ضمن زينة عيد الفطر المبارك ذات أحجام مناسبة لأبعاد ومساحات الشوارع، لضمان سلامة مستخدمي الطريق من السيارات والمشاة.

المصدر: وام
عيد الفطر
أبوظبي
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