الإثنين 17 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

حاكم رأس الخيمة يستقبل مسؤولي وطاقم سفينة «لوجوس هوب»

حاكم رأس الخيمة يستقبل مسؤولي وطاقم سفينة «لوجوس هوب»
17 ابريل 2023 01:57

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد مساء أمس، مسؤولي وطاقم سفينة «لوجوس هوب» أكبر مكتبة عائمة في العالم، والتي استضافتها رأس الخيمة على مدار أسبوع.
ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بضيوف الإمارة، وتبادل معهم الأحاديث حول أهمية القراءة ونشر المعرفة في تمكين المجتمعات والارتقاء بنهضة الدول الحضارية. ومن جانبهم، عبر مسؤولو وطاقم المكتبة العائمة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

أخبار ذات صلة
بتوجيهات منصور بن زايد.. مدارس الإمارات الوطنية تطلق برنامج المنح الدراسية للطلبة المتفوقين والموهوبين
"عام الاستدامة" يطلق الإصدار الأول من "دليل الاستدامة" لتعزيز الاستهلاك المسؤول
المصدر: وام
حاكم رأس الخيمة
الإمارات
آخر الأخبار
بتوجيهات منصور بن زايد.. مدارس الإمارات الوطنية تطلق برنامج المنح الدراسية للطلبة المتفوقين والموهوبين
الإمارات
بتوجيهات منصور بن زايد.. مدارس الإمارات الوطنية تطلق برنامج المنح الدراسية للطلبة المتفوقين والموهوبين
اليوم 13:47
الريال والسيتي يقتربان من المواجهة النارية في «الأبطال»
الرياضي
الريال والسيتي يقتربان من المواجهة النارية في «الأبطال»
اليوم 13:44
جيسوس: ينقصنا الشراسة
الرياضي
جيسوس: ينقصنا الشراسة
اليوم 13:41
جوارديولا يحذر من انتفاضة البايرن
الرياضي
جوارديولا يحذر من انتفاضة البايرن
اليوم 13:39
جي42 ومبادلة تعلنان عن تدشين شركة M42
الاقتصادي
جي42 ومبادلة تعلنان عن تدشين شركة M42
اليوم 13:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©