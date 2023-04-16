صقر غباش ورئيس مجلس الشيوخ البرازيلي يبحثان تعزيز العلاقات البرلمانية

أبوظبي (الاتحاد)

عقد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، جلسة مباحثات مع معالي رودريغو باتشيكو رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي في مقر المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي خلال زيارته الرسمية حالياً على رأس وفد برلماني، والتي تعتبر أول زيارة لرئيس مجلس الشيوخ البرازيلي إلى دولة الإمارات.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات، من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وتشكل أولوية لدى البلدين، لا سيما على صعيد تفعيل ودعم العلاقات الثنائية بين الجانبين، بما يجسد حرص وتطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين، ويعزز التنسيق بين المؤسسات البرلمانية خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية.

وأكد الجانبان على أهمية الارتقاء بعلاقات التعاون في مختلف القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك وأهمية التواصل والتنسيق البرلماني بين الجانبين، بما يسهم في إثراء العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين، مما يعزز ويجسد عمق وخصوصية هذه العلاقات وتعزيز الروابط المشتركة التي ترتكز على تلاقي الرؤى ووحدة المواقف والشراكة المتنامية في المجالات كافة، وبما يترجم توجهات قيادتي البلدين الحريصتين على تطوير هذه العلاقات وتدعيمها في مختلف المجالات.

حضر اللقاء عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وصالح أحمد السويدي سفير الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية.

وفي بداية اللقاء، رحب معالي صقر غباش بمعالي رودريغو باتشيكو رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي والوفد المرافق لمعاليه وزيارتهم لدولة الإمارات العربية المتحدة والمجلس الوطني الاتحادي، والتي تمثل الزيارة الأولى على هذا المستوى البرلماني الرفيع في إطار تعزيز التعاون البرلماني بين الجانبين، وهو ما يعكس عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين على المستويين الرسمي والبرلماني، وعلى المستوى الشعبي.

وأكد معاليه على رغبة المجلس الوطني الاتحادي في تطوير العلاقات البرلمانية مع مجلس الشيوخ البرازيلي، باعتبار أن العلاقات البرلمانية تمثل دافعاً كبيراً لنمو وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشار معالي صقر غباش إلى أن إعلان دولة الإمارات عام 2023 «عام الاستدامة» جاء لإبراز جهود الدولة في تعزيز العمل الجماعي والدولي لمعالجة تحديات الاستدامة، ودورها في البحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع خاصة في مجالات الطاقة والتغير المناخي وغيرها، مشيراً إلى أن دولة الإمارات سوف تستضيف الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، والذي سيعقد خلال الفترة 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي، لافتاً إلى أهمية تضافر المجتمع الدولي بشأن توحيد الجهود لاتخاذ إجراءات مناخية عاجلة. كما وجه الدعوة للبرلمان البرازيلي للمشاركة في المؤتمر البرلماني الذي سينظم ضمن فعاليات كوب 28.

وأكد معاليه على رغبة حكومتي البلدين بالارتقاء بعلاقات التعاون في مختلف القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك كالطاقة المتجددة والأمن الغذائي والاقتصاد والتعليم والصحة، والرياضة، والثقافة، والسياحة.

من جانبه، تقدم معالي رودريغو باشيكو بالشكر إلى معالي صقر غباش والوفد البرلماني المرافق له على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، الذي لاقاه وفد مجلس الشيوخ منذ وصوله إلى دولة الإمارات.

وأشاد معاليه بالتطور الذي شهدته دولة الإمارات في شتى المجالات.. وقال إنها تعتبر نموذجاً يحتذى به لدول العالم في التعايش والتسامح والسلام مع الحفاظ على هويتها، ووصف العلاقات البرازيلية الإماراتية بأنها ناجحة وتتميز بالصداقة القوية وتبادل الاحترام. كما أكد معاليه على مشاركة البرازيل بوفد رفيع المستوى في فعاليات «كوب 28» الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري.