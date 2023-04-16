«الياه سات» تعزز أعمالها في البرازيل

أبوظبي (وام)

قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات»، إن الشركة من بين أبرز الشركات الوطنية التي تنشط في السوق البرازيلية من خلال مشروعها المشترك للاتصالات الفضائية مع شركة «هيوز نتورك سيستمز»، الأمر الذي يُسهم في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين الإمارات والبرازيل.

وأضاف الهاشمي: «إن هذا المشروع يجمع قدرات مشغلين رائدين في قطاع الاتصالات الفضائية إذ يمزج خبرة (هيوز) التي تتجاوز الخمسين عاماً في السوق البرازيلية بقدرات (الياه سات) التشغيلية المتفوقة ليوفر منصةً قويةً تلبي متطلبات السوق البرازيلية، التي تشمل خدمات (الإنترنت) الفضائي وحلول الاتصالات الفضائية».

وأوضح أن هذا المشروع يمثل إحدى ثمار الاتفاقية التي وقعت بين الشركتين والتي تم الإعلان عنها في مايو من عام 2019.

يذكر أن «الياه سات» تُشغل مجموعة من الأقمار الصناعية يصل عددها إلى 5 أقمار تغطي أكثر من 80% من سكان العالم، الأمر الذي يمكنها من تقديم خدمات اتصالات فضائية متطورة وموثوقة تشمل الاتصالات المتنقلة وخدمات البيانات، وغيرها للعديد من القطاعات.