الإثنين 17 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الإمارات للمستثمرين»: البرازيل على قمة الأولويات الاستثمارية

«الإمارات للمستثمرين»: البرازيل على قمة الأولويات الاستثمارية
17 ابريل 2023 02:40

 أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
بتوجيهات منصور بن زايد.. مدارس الإمارات الوطنية تطلق برنامج المنح الدراسية للطلبة المتفوقين والموهوبين
"عام الاستدامة" يطلق الإصدار الأول من "دليل الاستدامة" لتعزيز الاستهلاك المسؤول

 أكد جمال بن سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج أن البرازيل تُعد لاعباً اقتصادياً بارزاً في السوق العالمي، بوصفها أحد أكبر منتجي ومصدري الغذاء في العالم وتحتل المرتبة الثانية عالمياً.. والمرتبة الأولى عالمياً كأكبر منتج ومصدر للقهوة والسكر وفول الصويا واللحوم الحمراء والبيضاء. 
وقال الجروان: إن عائدات البرازيل من المنتجات الغذائية تصل إلى نحو 100 مليار دولار وتشكّل نقطة محورية في حجم التبادلات التجارية، فهي أهم مورد للأغذية الحلال والمواد الغذائية للعالم العربي وبلغت صادراتها 17.7 مليار دولار إلى 22 دولة عربية في عام 2022.
 وشدد الجروان على أن البرازيل على قمة الأولويات كوجهة استثمارية مهمة للتوسع في دول أميركا اللاتينية من خلال ربط أصحاب الأعمال من الجانبين لتحقيق فارق في مسار التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمارات النوعية.
وأشار إلى أن البرازيل تتمتع بثقل ديموغرافي كبير، وتمتلك ثروات طبيعية غنية وقاعدة صناعية وتكنولوجية راسخة، إذ يبلغ عدد سكانها ربع مليار نسمة وتعد أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية والـ 12 عالمياً من حيث الناتج المحلي الإجمالي والمقدر وفقاً لصندوق النقد الدولي بـ 1.61 تريليون دولار أميركي عام 2021 بنمو 4.60% ويتوقع صندوق النقد نمواً طفيفاً بنسبة 0.9% لعام 2023. وتطرق سعادته على صعيد الاستثمارات إلى أنشط الشركات الإماراتية في السوق البرازيلي وهي شركة «الياه سات» وبنك أبوظبي الأول و«طيران الإمارات» و«دي بي ورلد»، من خلال استكمال استحواذها بنسبة 100% بنهاية عام 2017 على «الشركة البرازيلية لمحطات الموانئ» «إمبرابورت» في البرازيل التي أعادت تسميتها «موانئ دبي العالمية - سانتوس» أكبر محطة ميناء خاصة متعددة الوسائط في البرازيل التي تقع في ميناء سانتوس، ويُعد من أكثر موانئ أميركا اللاتينية نشاطاً وشركة مبادلة للاستثمار، حيث تتولى مبادلة كابيتال استثمارات مباشرة وإدارة استثمارات بمليارات الدولارات في البرازيل وفي شركات أسهم خاصة وعامة واستثمارات ناشئة. 
وأوضح أنه على الرغم من التوقيع النهائي لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الإمارات والبرازيل في نوفمبر 2018 ودخولها حيز التنفيذ مارس 2021، والتوقيع النهائي لاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين في مارس 2019 ولم تدخل حيز التنفيذ، فإن رصيد الاستثمارات الإماراتية في البرازيل يتخطى الـ 18 مليار درهم مشيراً إلى أن هذا المعدل لا يُعبِّر عن تطلعات البلدين، ولا يعكس الإمكانات المتاحة في البيئة الاقتصادية لكل منهما.

الإمارات
البرازيل
مجلس الإمارات للمستثمرين
آخر الأخبار
بتوجيهات منصور بن زايد.. مدارس الإمارات الوطنية تطلق برنامج المنح الدراسية للطلبة المتفوقين والموهوبين
الإمارات
بتوجيهات منصور بن زايد.. مدارس الإمارات الوطنية تطلق برنامج المنح الدراسية للطلبة المتفوقين والموهوبين
اليوم 13:47
الريال والسيتي يقتربان من المواجهة النارية في «الأبطال»
الرياضي
الريال والسيتي يقتربان من المواجهة النارية في «الأبطال»
اليوم 13:44
جيسوس: ينقصنا الشراسة
الرياضي
جيسوس: ينقصنا الشراسة
اليوم 13:41
جوارديولا يحذر من انتفاضة البايرن
الرياضي
جوارديولا يحذر من انتفاضة البايرن
اليوم 13:39
جي42 ومبادلة تعلنان عن تدشين شركة M42
الاقتصادي
جي42 ومبادلة تعلنان عن تدشين شركة M42
اليوم 13:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©