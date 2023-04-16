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74 مليون مشاريع «خيرية الفجيرة» في 2022

خلال اجتماع الجمعية العمومية (من المصدر)
17 ابريل 2023 02:40

الفجيرة (الاتحاد)

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 عقدت جمعية الفجيرة الخيرية اجتماع الجمعية العمومية للعام 2023 برئاسة محمد علي الملا نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية وحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية ويوسف المرشودي مدير عام الجمعية.
واستعرض الاجتماع الذي حضره كل من مندوب وزارة تنمية المجتمع محمد حمزة، والمدقق الخارجي لحسابات الجمعية، وجدول الأعمال الذي تضمن التصديق على محضر الاجتماع السابق وإقراره ومناقشة التقرير المالي لمدقق الحسابات والتصديق عليه، واعتماد الميزانية الختامية لعام 2022 والتي بلغ إجمالي مدفوعاتها وإنفاقها على المشاريع الخيرية 73.715.181 مليون درهم. 
واطلعت الجمعية العمومية خلال الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة الذي تضمن الأنشطة الخيرية للعام 2022 واستمعوا لتقرير من مدير الجمعية يوسف المرشودي لأهم الأنشطة والمبادرات والإنجازات التي قامت بها الجمعية في العام الماضي، حيث أوضح المرشودي بأن إنفاق الجمعية تم على المشاريع والبرامج الخيرية وتشمل، توزيع أموال الزكاة.، والصدقات ودعم الطلبة، وتمكين الأسر المواطنة المنتجة وأصحاب الهمم وكفالة الأيتام ومساعدة المرضى ودعم كبار المواطنين، إضافة إلى المشاريع الرمضانية ومنها إفطار الصائم، وزكاة الفطر وكسوة العيد، والوقف الخيري. 
وناقش المجتمعون الخطة التشغيلية لعام 2023 والأهداف المتعلقة بالأوقاف والمبادرات والمشاريع الخيرية التي تخطط الجمعية لها هذا العام وتمت الموافقة عليها وإقرارها.
كما تم اعتماد الموازنة المالية التقديرية لعام 2023 بمبلغ 80 مليون درهم، وتم تخويل مجلس الإدارة باعتماد مدقق الحسابات لعام 2023.
وأشاد أعضاء الجمعية العمومية بالإنجازات التي تحققت وتمنوا النجاح والتوفيق لمجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية وأن يسدد الله خطاهم للحفاظ على المكانة المرموقة التي وصلت إليها جمعية الفجيرة الخيرية في مجال العمل الخيري والإنساني.
وتوجه محمد الملا نائب رئيس مجلس الإدارة بالشكر الجزيل لكافة المحسنين والمتبرعين الذين تعاونوا مع الجمعية ودعموا مشاريعها، وأثنى على ما قدمه الجميع من زكاة وصدقات ودعم كريم.

جمعية الفجيرة الخيرية
الفجيرة
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