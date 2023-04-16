9 مبادرات مجتمعية لـ«طرق دبي»

دبي (وام)

نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 9 مبادرات مجتمعية خلال شهر رمضان الفضيل، وبمناسبة قرب عيد الفطر المبارك، استهدفت من خلالها العديد من فئات المجتمع من السائقين والعمّال والأسر من ذوي الدخل المحدود وكبار السن والأيتام والأطفال المرضى ومستخدمي الطرقات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع شركائها من الجهات والدوائر الحكومية والقطاع الخاص.

شارك في المبادرات المجتمعية على مدى الشهر الفضيل، نحو 700 متطوع، من داخل وخارج الهيئة قاموا بالعديد من المهام لضمان وصول المبادرة للمستهدفين، وبلغ عدد الساعات التطوعية نحو 2000 ساعة في جميع المبادرات خلال شهر رمضان الفضيل.

من جهتها، أكدت روضة المحرزي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن مبادرات الخير التي نفذتها الهيئة مباشرة طوال شهر رمضان الكريم وتلك التي تعتزم تنفيذها أيضاً خلال أيام عيد الفطر المبارك، وكذلك التي شاركت فيها، وصلت لتسع مبادرات، خمس منها تمت طوال شهر رمضان المبارك وهي: «باص الخير»، «يوم زايد للعمل الإنساني»، «مبادرة جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين»، «حملة رمضان أمان»، مشروع «إفطار صائم»، بينما تضم مبادرات عيد الفطر السعيد «كسوة العيد»، رحلة ترفيهية«، وتوزيع العيدية»، «فرحة عيد» وتم الإعداد والتنسيق لها مسبقاً وفق خطة المبادرات المجتمعية للهيئة وبالتنسيق مع شركاء استراتيجيين وداعمين ومتطوعين باتوا ينتظرون إطلاقها بصورة دورية ومستدامة كل عام.