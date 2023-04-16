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تواصل فعاليات «رمضان عجمان تقوى وإيمان»

تواصل فعاليات «رمضان عجمان تقوى وإيمان»
17 ابريل 2023 02:39

عجمان (وام)

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تتواصل فعاليات «رمضان عجمان تقوى وإيمان» في دورتها الـ 17، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، بمشاركة نخبة من قراء العالم الإسلامي لإحياء ليالي الشهر الفضيل.
وأكدت مريم المعمري، رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات «رمضان عجمان تقوى وإيمان»، أن دعم صاحب السمو حاكم عجمان ومتابعة سمو ولي عهد عجمان وحرص سموهما على تهيئة المناخ المناسب لأداء المصلين صلاتهم، هو سر نجاح واستمرار هذه الفعاليات الروحانية في هذا الشهر الكريم.
وأشارت المعمري إلى أن فعاليات هذا العام شهدت إقبالاً كبيراً وتفاعلاً ملحوظاً من قبل المواطنين والمقيمين في إمارة عجمان والمناطق المجاورة لها، مشيرة إلى أن اللجنة المنظمة حرصت على تنفيذ الفعاليات على أكمل وجه وبالصورة التي تليق بأجواء هذا الشهر الفضيل.
وقالت: «منذ انطلاق فعاليات رمضان عجمان في عام 2007، ونحن نسعى لتلبية اهتمامات المصلين وتهيئة المناخ المناسب لرواد المساجد حتى يعيشوا روحانيات الشهر، ونحرص على تذليل كل الصعاب التي قد تواجه المصلين في حالة الزحام، من خلال تسيير المرور وتوفير متطوعين لإرشادهم للمداخل، ومساعدة كبار السن وأصحاب الهمم لأداء الفرائض في خشوع والاستمتاع بأجواء الروحانية.
ولفتت إلى أن الدورة الحالية من «رمضان عجمان تقوى وإيمان» نجحت في استقطاب 32 من نخبة قراء العالم الإسلامي لإحياء صلاتي التراويح والقيام، ضمن فعاليات المسجد العامر»، فضلاً عن استضافة نخبة من العلماء لإلقاء 33 محاضرة دينية بعدة لغات، مؤكدة سعي اللجنة الدائم للتطوير والتفكير للخروج بما يتناسب مع متطلبات المصلين وأفراد المجتمع وتمكينهم من أداء عبادتهم وصلواتهم في شهر رمضان المبارك بكل يسر وسهولة.
ونوهت المعمري إلى أن اللجنة تقف بعد كل دورة لتقييم عملها وتضع نقاط القوة والضعف أمامها لتعزيز الأفكار وتطويرها في الدورة المقبلة وما يتناسب معها وما يطلبه أفراد المجتمع، عبر استطلاعات الرأي والالتقاء بالمصلين، للوقوف على ما أعجبهم في هذه الدورة وما يتمنون وجوده في الدورة المقبلة.

رمضان
حميد بن راشد النعيمي
عجمان
عمار بن حميد النعيمي
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