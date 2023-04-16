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شرطة الشارقة تكثف استعدادها لاستقبال العيد

شرطة الشارقة تكثف استعدادها لاستقبال العيد
17 ابريل 2023 02:39

الشارقة (الاتحاد)

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 ترأس العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب القائد العام لشرطة الشارقة، اجتماعاً تنسيقياً للوقوف على استعدادات وجاهزية الإدارات الشرطية وعناصرها الأمنية لاستقبال عطلة عيد الفطر المبارك.
واستعرض الاجتماع الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، بحضور العميد أحمد حاجي السركال مدير عام العمليات الشرطية، والعميد عارف بن هديب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، والعقيد الدكتور علي أحمد بو الزود نائب مدير عام العمليات المركزية، وعدد من مديري الإدارات ذات الاختصاص بالقيادة، الخطط الأمنية والمرورية الشاملة التي تم إعدادها لاستقبال ليلتي 27.29 رمضان، وعطلة عيد الفطر المبارك، من قبل الإدارات المختصة.
وأكد العميد عبدالله مبارك، نائب القائد العام لشرطة الشارقة، ضرورة التنسيق والتعاون مع كافة الجهات ذات الاختصاص والشركاء الاستراتيجيين، لاتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والمرورية اللازمة التي تكفل راحة المواطنين والمقيمين والزوار، وتكثيف تواجد الدوريات الراجلة والمتحركة في كافة مدن الإمارة، لا سيما حول المساجد ومصليات العيد، وداخل المناطق السكنية، فضلاً عن المناطق المحيطة بالمجمعات والشوارع التجارية والأسواق على مدار الساعة، لضمان عدم عرقلة السير، بالإضافة إلى تواجد الدوريات على الطرق الخارجية لمدن الشارقة، بما يعزز جودة الحياة الأمنية للمجتمع. 

شرطة الشارقة
الشارقة
عيد الفطر
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