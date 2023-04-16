حصر الكثافة الطلابية في المدارس قبل انطلاق المرحلة الثانية من التسجيل

دينا جوني (دبي)

وجّهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إدارات المدارس الحكومية ورياض الأطفال إلى حصر الكثافة الطلابية في الصفوف في مختلف المراحل الدراسية، وذلك مع قرب انطلاق المرحلة الثانية من تسجيل الطلبة، التي تمتد من الأول إلى الثاني عشر من مايو المقبل.

كما دعت «تعليم» الإدارات المدرسية إلى تعبئة بياناتها في رابط مخصص لتعريف إدارة القيد والقبول ومدراء الفروع المدرسية، إمكانية قبول فائض الطلبة من مدارس أخرى.

ووفقاً لدليل خدمة تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية، يبدأ تسجيل الطلبة المقيمين، بالإضافة إلى الطلبة من مواطني مجلس التعاون الخليجي، وأبناء الدبلوماسيين، وحملة جواز السفر الإماراتي وأصحاب المراسيم، بالإضافة إلى حاملي جواز جزر القمر، الشهر المقبل من 1 إلى 12 مايو.

وكانت المؤسسة قد أعلنت عن فتح باب التسجيل للطلبة المواطنين في المدارس الحكومية لجميع المراحل الدراسية، ونقل الطلبة من المدارس الخاصة إلى الحكومية، إلى جانب التسجيل في مدارس الأجيال ومسار النخبة للعام الدراسي 2023-2024، خلال الفترة ما بين 1 مارس إلى 24 مارس الماضي.

شروط

حددت المؤسسة شروطاً عدة للالتحاق بمسار النخبة، منها أنها للطلبة من الصف الخامس إلى الصف الثامن، وأن يكون الطالب من مواطني الدولة أو من أبناء المواطنات، وتوفّر مقعد دراسي في المرحلة الصفية، وكذلك حصول الطالب على معدل 90 في مادة الرياضيات و90 في مادة اللغة الإنجليزية و85 في مادة العلوم، وذلك للراغبين بالالتحاق بالمسار من طلبة الصف الرابع، فيما يشترط لبقية الصفوف حصول الطلبة على معدل 80 في مواد العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية.

أما التسجيل في مدارس لطلبة الصفوف من الثاني إلى الرابع، فتمتد من 1 يونيو إلى 26 يونيو 2023. ويستهدف التسجيل الطلبة المواطنين ومن في حكمهم وأبناء المواطنات، وستكون الأولوية بالتسجيل للطلبة الموجودين حالياً في مدارس الأجيال والراغبين بالانتقال إليها، أو وجود الطلبة ضمن النطاق الجغرافي للمدرسة.

وبينت المؤسسة أنه بالإمكان التسجيل للالتحاق بالعام الدراسي 2023-2024 من خلال خدمة التقديم على طلب وقبول طالب في المدرسة الحكومية.