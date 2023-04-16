«أبوظبي للطفولة المبكرة» تعلن تشكيل فريق «قادة التأثير»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، مؤخراً، عن تشكيل فريق قادة التأثير لتنمية الطفولة المبكرة، والذي يضم عدداً من قادة القطاع الحكومي في أبوظبي والدولة، لضمان مشاركة أصحاب العلاقة في اتخاذ القرارات المتعلقة بقطاع تنمية الطفولة المبكرة، وتعزيز المشاركة العامة في دعم تنفيذ استراتيجية أبوظبي لتنمية الطفولة المبكرة 2035.

ويضم الفريق كلاً من المستشار يوسف العبري وكيل دائرة القضاء، ومبارك المهيري وكيل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وحمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، والدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي بالإنابة، وسعود عبدالعزيز الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، والدكتور سالم خلفان الكعبي، المدير العام لشؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل، والدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية والتعليم العالي، إلى جانب سناء محمد سهيل مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.

وقالت سناء محمد سهيل «نسعى من خلال هذا الفريق إلى ضمان توحيد وتنسيق جهود التواصل والتعاون بين الجهات الرئيسية المعنية بالقطاعات الفرعية لتنمية الطفولة المبكرة من خلال فريق واحد، ومشاركة أبرز القيادات وصناع القرار بمستجدات تنفيذ استراتيجية أبوظبي لتنمية الطفولة المبكرة، ومشاركة المستجدات بشأن الجهود التي تبذلها جميع الجهات المعنية بتنمية الطفولة المبكرة لضمان توافق وتكامل الجهود ومواءمة الموضوعات بين الجهات المختلفة لوضع الخطط اللازمة لتطوير برامج الطفولة المبكرة».

وركّز المستشار يوسف العبري، على ضرورة تطبيق الحوكمة الفعّالة واتّخاذ الخطوات الرامية إلى تطبيق القانون وتحقيق العدالة بما يضمن حماية الأطفال في أبوظبي ويمكنّهم من الازدهار في مجتمعٍ تسوده العدالة والأمانة والاستقرار.

من جانبه، قال مبارك المهيري: «يؤكد تشكيل الفريق على منهجية العمل الحكومي الرامية لتعزيز تركيزنا المشترك على التعليم المبكر، إذ نجمع من خلال هذا التعاون بين خبراتنا ومواردنا لتحقيق تأثيرٍ ملموس في قطاع التعليم المبكر عبر دفع عجلة تطوير القطاع، وتطبيق وتطوير برامج التعليم المبكر عالية الجودة، بما ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية لإمارة أبوظبي للقطاع. وننطلق في ذلك من إيماننا بأن تمكين كل طفلٍ من تحقيق كامل إمكانياته هو الأساس لبناء مستقبلٍ مزدهر وديناميكي لكل فردٍ في أبوظبي.

وسلّط حمد علي الظاهري، الضوء على أهمّية المشاركة العامّة في تحقيق الاستدامة الاجتماعيّة من خلال اتّخاذ خطوات داعمة لإرساء مجتمع متكامل ومتماسك وملهمٍ للمعنيّين من أجل تحقيق الريادة والازدهار لصالح جميع الأطفال.

وأكدت الدكتورة نورة الغيثي، أن إمارة أبوظبي تتمتع بمنظومة رعاية صحية متقدمة تضمن حصول الأطفال على خدمات صحية عالمية المستوى تعزز صحتهم البدنية والنفسية، وأن دائرة الصحة – أبوظبي تعمل باستمرار مع جميع الجهات أصحاب العلاقة على تطوير هذه الخدمات لضمان تقديم أعلى معايير الرعاية للأطفال في الإمارة.

معرفة

أكد سعود عبدالعزيز الحوسني، أهمّية تعزيز روح الفضول للمعرفة لدى الأطفال عبر إتاحة المجال أمامهم لاكتشاف التجارب والمنشآت الثقافية المُلهمة في أبوظبي. وتمضي العاصمة في الارتقاء بمستويات جودة برامج ومبادرات تنمية الطفولة المبكرة من خلال التعاون القائم بين كافة الدوائر والهيئات الحكومية المعنية في الإمارة. ولفت الدكتور سالم خلفان الكعبي، إلى ضرورة إلهام الحلول من أجل إقامة بنى تحتية صديقة للطفل ومراعية لاحتياجاته، بما في ذلك الحدائق والمرافق الترفيهيّة للأطفال، لتحسين نوعيّة حياتهم وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة التفاعلية والرياضية واللعب والتي تنعكس بشكل إيجابي على صحتهم ورفاهيتهم.

وقال الدكتور محمد المعلا: «تحرص وزارة التربية والتعليم على تكريس رأس المال البشري وعمله للتأثير بصورة إيجابيّة على تعزيز جودة التعليم وقدرات التعلّم لدى أطفالنا الصغار».