«أبوظبي للتقاعد»: خدمات استثنائية لأصحاب الهمم

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صندوق أبوظبي للتقاعد حرصه على التطوير المتواصل للخدمات التي يقدمها للمتعاملين بمختلف فئاتهم، بهدف تحسين تجربتهم وتسهيل حصولهم على خدمات التقاعد بسهولة وبلا جهد.

وقال فيصل الجابري مدير قطاع إسعاد المتعاملين في صندوق أبوظبي للتقاعد، خلال الحلقة الرابعة والأخيرة من حلقات «المجلس» التوعوية، التي دشّنها الصندوق بداية شهر رمضان الجاري، بهدف رفع نسبة وعي الجمهور بقانون التقاعد لإمارة أبوظبي: «إن الصندوق يعمل على التنسيق الدائم والعمل ضمن استراتيجية التحول الرقمي لحكومة أبوظبي، وخططها لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتحسين تجربة المتعاملين لإتاحة حصولهم على الخدمات الحكومية بلا جهد».

وأشار الجابري إلى أن الصندوق يقدم حالياً خدماته للمتعاملين من المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين المدنيين والعسكريين، عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم»، التي توفر العديد من الخدمات، منها: شهادات لمن يهمه الأمر لجميع المتعاملين وتعديل بيانات الحساب المصرفي، وحساب مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي، وتحديث بيانات المتعامل، حساب تكلفة شراء وضم الخدمة، بالإضافة إلى خدمة الإقرار السنوي للمتقاعدين العسكريين.

وأكد الجابري حرص الصندوق على تعزيز خدماته لفئات المتعاملين المختلفة، لا سيما أصحاب الهمم، حيث يعمل على تقديم خدمات استثنائية واستباقية لهم، مشيراً إلى أن الصندوق خصّص عدداً من الخدمات الحصرية لهذه الفئة، بغية تسهيل آلية حصولهم على المعلومات والخدمات عبر القنوات الرقمية للصندوق بطرق مناسبة لظروفهم واحتياجاتهم، مثل الأدلة التوعوية التي تناسب ظروف كل فئة منهم، والمرافق الخاصة بهم داخل الصندوق وغيرها من الخدمات.

وفيما يتعلق بخدمات جهات العمل، لفت الجابري إلى أن جهات العمل تعد من أهم الشركاء الاستراتيجيين للصندوق، ولذلك يحرص الصندوق على تقديم خدمات كثيرة ومتنوعة لها عبر الموقع الإلكتروني للصندوق، بالإضافة إلى تقديم كافة سبل الدعم لها عبر مركز دعم جهات العمل، الذي دشّنه الصندوق خصيصاً لتوفير الدعم المعلوماتي والتوعوي لها، إذ يوفر كافة المعلومات المتعلقة بأي قرارات جديدة يصدرها الصندوق، إضافة إلى التعميمات الدورية، وكذلك تسهيل عملية تواصل فريق عمل الصندوق مع جهات العمل وتقديم الدعم اللازم لها بسرعة ودقة، والمساعدة على رفع نسبة امتثالها لقانون التقاعد وسرعة إنجاز المعاملات لحفظ حقوق المواطنين.

واختتم الجابري حديثه بدعوة المتعاملين بفئاتهم المختلفة، إلى الحرص على التواصل الدائم مع فريق عمل الصندوق للحصول على الرأي والمشورة منهم فيما يتعلق بمستقبلهم المهني والوظيفة، سواء عبر مركز اتصال حكومة أبوظبي (800555) أو من خلال مراكز إسعاد المتعاملين، مؤكداً على أن فريق عمل إسعاد المتعاملين يحرص على تقديم الدعم اللازم بكل دقة وبسرعة بما يصب في مصلحة المتعاملين ويحفظ حقوقهم.