«الشارقة الخيرية» تفتتح مسجد «الجود» في الذيد

الشارقة (وام)

افتتحت جمعية الشارقة الخيرية مسجد «الجود» في منطقة الخروس بمدينة الذيد على مساحة 3249 متراً مربعاً بتكلفة 5.5 مليون درهم، دعماً من المحسنين ومشتركي درهم الحمد، ليصبح جاهزاً لاستقبال المصلين.

حضر افتتاح المسجد عبدالله السبوسي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة ومحمد راشد بن بيات نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية ومسؤولو الجهتين وأهالي المنطقة ليضاف إلى قائمة المساجد التي تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية بسائر مناطق إمارة الشارقة بالتنسيق والتعاون مع الدائرة. ويعد مسجد «الجود» من المساجد الكبرى التي نفذتها الجمعية، حيث تتسع ساحة الصلاة لاستقبال 1150 مصلياً من الرجال والنساء، كما يضم مكتبة علمية، إلى جانب المرافق الخدمية.