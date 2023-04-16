«كهرباء الشارقة» تبدأ توسعة خزان نزوى الجوفي

الشارقة (الاتحاد)

بدأت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة اتخاذ الإجراءات لطرح المرحلة الثانية من توسعة خزان نزوى الجوفي على بيوت الخبرة والشركات المتخصصة في أعمال الحفر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتطوير وتوسعة الموقع من (50) مليون إلى (500) مليون جالون، ليشكل مركزاً أساسياً للتخزين الاحتياطي والإستراتيجي للمياه لمدينة الشارقة، واعتماد سموه 77 مليون درهم للمشروع بمراحله الأربعة.

وأوضح المهندس عصام الملا مدير إدارة محطات المياه والتحلية بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن المرحلة الثانية والتي ستغطي أربعة عناصر رئيسية يتضمن العنصر الأول اختبار حقن المياه في أرض المشروع بنزوى للتحقق إذا كانت هناك أي تفاعلات كيميائية بين مياه الحقن والمياه الموجودة بالحقل وطبقات الرمال والصخور بالمنطقة والعنصر الثاني حفر آبار في المناطق المراد التوسع بها بأرض المشروع وعمل الاختبارات اللازمة لمعرفة تجانس طبقات الأرض مع منطقة الحقن الحالية ومعرفة تدفق المياه الجوفية ومسارها وسرعتها وكيميائية مياه الطبقات الجوفية ومسامية الطبقات ونفاذيتها وقدرتها على التخزين.

ويتضمن العنصر الثالث عمل استبيان وزيارات ميدانية للمزارع المحيطة بأرض المشروع وقاعدة بيانات لدراسة تأثيرها على المشروع، من خلال زيارة المزارع المحيطة وأخذ منسوب المياه وملوحة المياه وتقدير كمية المياه المستخرجة لتحديد تأثيرها على المشروع، والاستعانة بالخرائط الفضائية لتحديد التمدد الزراعي والعنصر الرابع يشمل تحديث برنامج النمذجة والمحاكاة مع البيانات وإدراج تأثير استهلاك المزارع وإدراج الآبار الجديدة في البرنامج وعمل برنامج محاكاة لتوسعة الخزان من 50 إلى 500 وتطوير استراتيجيات للمحافظة على كميات المياه في أرض المشروع.

وأشار إلى أن التكلفة التقديرية للمرحلة الثانية حوالي مليون درهم، والمشروع بالكامل يتم تنفيذه على أربعة مراحل المرحلة الأولى الدراسات التحليلية وبتكلفة 65 ألف درهم وتم إنجازها والمرحلة الثانية التي سيبدأ تنفيذها تشمل الدراسات الميدانية، وبتكلفة مليون درهم والمرحلة الثالثة التصميم التفصيلي بتكلفة 3 مليون درهم، والمرحلة الثالثة بناء المشروع بتكلفة 73 مليون درهم.