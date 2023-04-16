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مسجد الحصن بفلج المعلا.. تاريخ عريق

مسجد الحصن بفلج المعلا.. تاريخ عريق
17 ابريل 2023 02:39

سعيد أحمد (أم القيوين)

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يقع مسجد الحصن الأثري في مدينة فلج المعلا، الذي يبعد 50 كم عن إمارة أم القيوين، وهو جزء من حصن فلج المعلا، حيث كان الحصن يمثل مكان المصيف للأسرة الحاكمة، بالإضافة إلى كونه خط دفاع عن الإمارة، ويعتبر المسجد آنذاك مكاناً لتجمع سكان فلج المعلا خلال المناسبات الدينية. 
وبني المسجد في عهد الشيخ عبد الله بن راشد المعلا في عام 1800م، وهو يتكون من مربعة كبيرة للصلاة والمحراب، واستخدمت فيه الحجارة الطينية والجص كمادة رابطة، بالإضافة إلى خشب الجندل للسقف، تسندها أعمدة ضخمة في وسط المسجد.  وقامت دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، بترميم المسجد في عام 2015، بمواد صديقة للبيئة، وتزويده بإنارة وأجهزة تكييف وفرش جديدة ومكبرات الصوت، وصيانة دورات المياه، وإعادة افتتاحه للمصلين، وتخصيص مصلى للنساء، ويتسع لنحو أكثر من 120 مصلياً، وأصبح مقصداً للسياح، أثناء زيارتهم لحصن فلج المعلا، ويعتبر معلماً تاريخياً شهد على حضارة وتاريخ فلج المعلا.

فلج المعلا
أم القيوين
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