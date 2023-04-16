فتوى: ما هو فضل قيام ليلة القدر؟

أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن «ليلة القدر ليلةٌ عظيمة مباركة، والعمل الصالحُ فيها خيرٌ من العمل في ألفِ شهر فيما سواها، قال تعالى: (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ)، «سورة القدر: الآيات 1 - 5».

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قال: «من قام ‌ليلةَ ‌القدر ‌إيماناً واحتساباً، غُفِر له ما تقدمَ من ذنبه...».

وأفضل الدعاء فيها ما ورد: «أن عائشة «رضي الله عنها» قالت يا رسول الله أرأيتَ إن علمتُ أيُّ ليلةٍ ليلةُ القدر ما أقول فيها؟ قال صلى الله عليه وسلم: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ ‌عُفُوٌّ ‌تُحِبُّ ‌الْعَفْوَ ‌فَاعْفُ عَنِّي».