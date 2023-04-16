حاكم عجمان يستقبل ولي عهد أم القيوين

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان .. سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين والمهنّئين بالشهر المبارك ، في قصر الزاهر بعجمان اليوم.

وتقبّل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي وسمو الشيخ عمار التهاني والتبريكات من سمو ولي عهد أم القيوين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين الله تعالى أن يكون شهر خير وبركة على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على دولتنا بنعمة الأمن والأمان وأن يديم عليها أسباب الرفعة والتقدم والازدهار.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط ، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، والشيخ محمد بن علي النعيمي، وعدد من الشيوخ ومدراء الدوائر وكبار المسؤولين.