الطقس المتوقع على الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وغائما أحياناً غرباً وجنوباً مع احتمال سقوط أمطار، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون حركتها شمالية غربية - شمالية شرقية/ 15 إلى 25 تصل 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي مضطربا شمالاً ومتوسطا إلى خفيف. يحدث المد الأول عند الساعه 00:24 والجزر الأول عند الساعة 17:30 والجزر الثاني عند الساعة 05:46.

وفي بحر عمان، يكون الموج مضطربا يصبح متوسطا إلى خفيف ليلاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 19:57 والمد الثاني عند الساعة 08:27 والجزر الأول عند الساعة 13:34 والجزر الثاني عند الساعة 02:25.