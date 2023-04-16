حمدان بن محمد بن زايد وزايد بن محمد بن زايد يُتوجان الفائزين بكأس رئيس الدولة للجو جيتسو 2023

تَوّج سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان الفائزين بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للجو جيتسو 2023 في فئتي تحت 14 عاماً وفئة الكبار، وذلك في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، وفقاً لما نقله مكتب أبوظبي الإعلامي على حسابه على موقع تويتر.

وهنأ سموّهما، خلال هذه الزيارة، الفائزين على ما حققوه من انتصارات، كما أشاد سموّهما بالدور المهم الذي يقوم به اتحاد الإمارات للجو جيتسو في رعاية المواهب الشابة والنهوض بهذه الرياضة في الدولة.

رافق سموّهما، خلال هذه الفعالية، عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومسؤولي الأندية.

توج نادي بني ياس بالمركز الأول لمنافسة الرجال وحلّ العين وصيفاً، بينما جاء الجزيرة ثالثاً. أما في منافسة السيدات، فقد تصدر أيضاً نادي بني ياس المنافسة وحصل على المركز الأول، فيما حلّ الوحدة في المركز الثاني وجاء العين ثالثاً.

وضمن منافسة تحت 14 عاماً للبنات، حقّق فريق الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس المركز الأول، فيما حلّ بني ياس ثانياً. وفي منافسة الأولاد تحت 14 عاماً، تَصدّر العين البطولة، وجاء الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثانياً.

من جانبه، هنأ عبدالمنعم الهاشمي الفائزين بالمراكز الأولى، مشيداً بأداء جميع اللاعبين وما أظهروه من مهارات وقدرات فنية وكفاءة عالية، موجهاً الشكر للأندية على دورها المهم في رعاية المواهب الشابة والصاعدة، وإعداد جيل جديد من الرياضيين المتميزين في بيئة تنافسية تساعد في الكشف عن المواهب الوطنية وصقلها لتكون قادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية في البطولات الإقليمية والدولية.