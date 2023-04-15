خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات والبرازيل حرص تاريخي على توطيد جسور التعاون

شعبان بلال (أبوظبي، القاهرة)

قال خبراء وباحثون سياسيون، إن دولة البرازيل، على مدار عقود طويلة، مثلت قوة اقتصادية ودبلوماسية وسياسية كبيرة في منطقة أميركا اللاتينية بعد ما حققته من نجاحات مكنتها من تصدر مراكز متقدمة في مختلف المجالات في إطار إقليمها وعالمياً.

وتحظى البرازيل بأهمية كبيرة ضمن استراتيجية الإمارات الخاصة بتعزيز وتوسيع علاقاتها مع دول أميركا اللاتينية، وتمتين جسور التعاون معها في المجالات المختلفة، وذلك انطلاقاً مما تتمتع به البرازيل من حضور وأهمية سياسية واقتصادية سواء في محيطها الإقليمي أو على المستوى العالمي.

وتتميز العلاقات الثنائية بين الإمارات والبرازيل بالديناميكية والمحافظة على التطور المستمر مستفيدة من دعم القيادة الرشيدة في كلا البلدين، وحرصهما على توثيق أواصر التعاون المشترك في المجالات كافة.

وتعكس الزيارات الرسمية المتبادلة والمستمرة بين كبار المسؤولين في كلا البلدين عمق وصلابة العلاقات الثنائية بينهما، والرغبة المشتركة في المضي بها نحو مزيد من التطور والتقدم، بما فيه مصلحة الشعبين الصديقين، وكذلك في إطار استضافة الإمارات لقمة المناخ «كوب 28».

ومن البرازيل، قال الباحث المتخصص في شؤون أميركا اللاتينية علي فرحات، إن البرازيل من أكبر دول أميركا اللاتينية والدولة المحورية التي أسست الميركوسور (السوق المشتركة الجنوبية)، والعديد من المنظمات الإقليمية التي جمعت دول أميركا اللاتينية.

وأضاف فرحات، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الاقتصاد البرازيلي له تأثير كبير أيضاً على دول أميركا اللاتينية خاصة الدول المجاورة مثل الأرجنتين والأوروغواي وباراغواي وبوليفيا، موضحاً أن البرازيل، خاصة في ظل وجود الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا تعتبر من الدول التي تقود مسيرة دول أميركا اللاتينية، وهو ما ظهر من خلال الجولات الإقليمية إلى الأوروغواي والأرجنتين من أجل إقناع هذه الدول أن تكون ذات قرار سياسي موحد في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والصين، ما يجعلها قائدةً لأميركا اللاتينية وكمؤثر في الشأنين السياسي والاقتصادي.

وأشار فرحات إلى أن التعاون بين الإمارات والبرازيل مهم على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والسياحية، مضيفاً أن البرازيل استشعرت أهمية العلاقات مع الإمارات، خاصة أن التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 5.7 مليار دولار، وارتفع العام الأخير بنسبة 74% مقارنة بعام 2021، وهو ما يدل على أن هناك مشاريع طموحة قد تكون بين البلدين، خاصة أن الإمارات أظهرت للبرازيل بأن لديها نوايا استثمارية في العديد من القطاعات كالتعدين والعقارات والسياحة والتعليم والبنية التحتية وغيرها.

وشدد الباحث المتخصص في شؤون أميركا اللاتينية، على أن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لديه يقين بأن زيارته لدولة الإمارات مهمة لمزيد من التعاون الاقتصادي والسياسي لدور الإمارات في منطقة الشرق الأوسط، كونها من الدول المتطورة في مختلف المجالات، مضيفاً أن دا سيلفا يسعى لفتح أبواب البرازيل أمام الشركات الاقتصادية والاستثمارات وتأتي الإمارات على رأس اللائحة التي تطمح في استضافتها البرازيل كجهة مستثمرة، وعقد اتفاقات مشتركة معها على الأصعدة الاقتصادية والثقافية والسياحية.

«كوب 28»

لفت فرحات إلى أن استضافة الإمارات لقمة المناخ «كوب 28» يأتي على سلم الأولويات بالنسبة للبرازيل التي تشكل عنصراً أساسياً في مجال البيئة وتحت حمايتها رئة العالم «غابات الأمازون» والتي تشكل تحدياً كبيراً لدول العالم نتيجة الحرائق المستمرة والقطع الممنهج الذي قضى على ثلث أشجار الغابة، مؤكداً أن البرازيل ترغب في أن تكون هذه القضية ذات اهتمام دولي؛ لأن التحديات كبيرة، وقد تشكل تهديداً كبيراً لكل دول العالم.

وذكر الباحث المتخصص في شؤون أميركا اللاتينية، أن البرازيل تسعى للاتفاق مع الإمارات لتوحيد أجندة في هذه القمة حول حماية غابات الأمازون والبيئة بشكل عام، موضحاً أن هناك جدية كبيرة من دولة الإمارات في المجال البيئي، وكانت سباقة في مجال حماية البيئة ونشر الطاقة النظيفة واستقبال مثل هذه المناسبات، ما يجعلها شريك استراتيجي على الأصعدة كافة لدولة البرازيل.

إمكانات هائلة

قال أستاذ القانون الدولي بجامعة «Fundaçao GetUlio Vargas» البرازيلية الدكتور سالم ناصر، إن هناك إمكانات هائلة لدى الإمارات والبرازيل يمكن استغلالها من قبل البلدين في تحقيق مزيد من التعاون في مختلف المجالات.

وأضاف ناصر، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هناك علاقات ممتدة واستراتيجية على مدار أكثر من نصف قرن بين البرازيل والإمارات في إطار العلاقات الممتدة مع دول الشرق الأوسط والعالم العربي والإسلامي، مضيفاً أن الإمارات تأتي في المركز الأول من حيث العلاقات بالنسبة للبرازيل.

وأشار ناصر إلى أن هناك مرونة دبلوماسية وسياسية وانفتاح في العلاقات الدولية، موضحاً أن هذه الإمكانات تساعدهما أيضاً على التعاون في العديد من القضايا الإقليمية والعالمية في ظل وجود الإمكانات اللازمة لذلك، وعلى رأسها حماية غابات الأمازون التي تعد قضية مهمة ستكون على طاولة قمة المناخ في ظل رئاسة الإمارات.

وتابع الأكاديمي المتخصص في الشأن البرازيلي، أن رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رائد للسياسية الدولية وشخص محوري في أميركا اللاتينية، منوهاً بأن البرازيل لديها كل المقومات لتكون دولة عملاقة في العالم ما تملكه من موارد مائية وزراعة وغابات ومساحة جغرافية كبيرة وقوى بشرية.