«الصحف البرازيلية»: زيارة دا سيلفا للإمارات تعزز العلاقات القوية بين البلدين

أبوظبي (وام)

أبرزت وسائل الإعلام البرازيلية استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة ترافقه السيدة الأولى جانجا لولا دا سيلفا.

وركزت الصحف البرازيلية على عمق العلاقات بين البلدين، وأكدت رغبة الرئيس البرازيلي في تجديد علاقته الجيدة مع دولة الإمارات، خاصة في مجال الأعمال الزراعية. وفي هذا الإطار، أكد موقع «جلوبو» أن دولة الإمارات تعد من بين الشركاء التجاريين الثلاثة الرئيسيين للبرازيل في الشرق الأوسط.

وفي الإطار نفسه، أكد موقع صحيفة «كوريو برازيلينسي» أن الزيارة تعكس وجود رغبة قوية من أجل توسيع التجارة وتوقيع اتفاقيات استراتيجية بين البلدين.

أما صحيفة «جورنال دي برازيل»، فأكدت أهمية الزيارة التي يقوم بها دا سيلفا لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن الإمارات تعد أكبر مستثمر في الشرق الأوسط في السوق البرازيلية، بحوالي 10 مليارات دولار أميركي، إضافة إلى التبادل التجاري القوي بين البلدين.

وفيما يتعلق بأجندة البيئة، أوضحت الصحيفة أن دولة الإمارات تستثمر في مجال الطاقات المتجددة في إطار حرصها القوي على تحقيق صافي انبعاثات غازات الدفيئة صفرية بحلول عام 2050، تماشياً مع الاستراتيجية التي اعتمدتها إدارة الرئيس لولا دا سيلفا، مشيرة في هذا الصدد إلى استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» في نوفمبر المقبل.